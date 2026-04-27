МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Нехватка кадров в строительной отрасли на Украине достигла уровня критической, застройщики предлагают нанимать иностранных рабочих. Об этом заявила депутат Рады от правящей партии «Слуга народа» Елена Шуляк.
«Это не только в сфере строительства, но и во многих других сферах. Сегодня уже поднимается вопрос, очень непопулярный. Мы понимаем, в силу каких причин, но они говорят “давайте рассмотрим вопрос привлечения людей из других стран, потому что по состоянию на сегодня мы находимся в таких условиях, когда нам критически недостает людей разных специальностей и разных уровней”. Я думаю, эта дискуссия будет подниматься», — сказал она в эфире «Новости. Live».
Вопрос о нехватке кадров поднимается на Украине регулярно, в том числе руководителями крупных промышленных и транспортных компаний, которые отмечают, что сотрудников, особенно традиционно «мужских» специальностей, остро не хватает из-за массовой мобилизации.
С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. Подходы власти к ее проведению уже привели к многочисленным скандалам и обострили противоречия в обществе. В то время как сотрудники военкоматов часто применяют к гражданам силу, а на службу попадают даже непригодные по состоянию здоровья, депутаты и чиновники уклоняются от мобилизации и вывозят за границу сыновей призывного возраста.