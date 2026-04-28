Нацбанк уменьшил курс доллара и увеличил курс евро на 28 апреля

Национальным банком скорректированы курсы валют на 28 апреля, вторник. Так, курс евро и курс российского рубля стали выше, а курс евро стал ниже.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
На вторник, 28 апреля, Национальным банком были установлены такие курсы валют: 1 доллар США равен 2,8141 белорусского рубля, 1 евро — 3,3043 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,7647 белорусского рубля.
В соотношении с валютными курсами, установленными на понедельник, 27 апреля, курс доллара уменьшился, а курс евро и курс российского рубля потяжелели в валютной корзине во вторник, 28 апреля. Сильнее в сторону увеличения изменился курс российского рубля.
В денежном выражении курс доллара стал ниже на 0,0051 белрубля, курс евро увеличился на 0,0008 белрубля, а курс российского рубля подрос на 0,0109 белрубля.
