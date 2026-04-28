Кавказский инвестиционный форум открывается Днем молодых предпринимателей

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ /Ставропольский край/, 28 апреля. / ТАСС/. Программу Кавказского инвестиционного форума во вторник открывает День молодых предпринимателей. Он объединит разные форматы, направленные на развитие молодежной предпринимательской инициативы, сообщили ТАСС организаторы форума.
«Кавказский инвестиционный форум начнется 28 апреля с программы Дня молодых предпринимателей. День молодых предпринимателей объединит образовательные, дискуссионные и практико-ориентированные форматы, направленные на развитие предпринимательских компетенций молодежи и формирование новых точек роста экономики. В центре внимания — поддержка молодежи и стартапов, развитие малого и среднего бизнеса и вовлечение молодежи в экономическую повестку регионов», — пояснили организаторы.
Одним из ключевых направлений Дня молодых предпринимателей станет программа, направленная на развитие малого и среднего бизнеса. Во время сессий и работы на интерактивных площадках будут обсуждаться прикладные задачи предпринимателей и поиск точек роста.
«Молодежь и сектор малого и среднего предпринимательства формируют основу экономики будущего. Именно в этой среде возникают новые идеи, технологические решения и предпринимательские инициативы, способные обеспечить устойчивое развитие регионов и формирование новых точек экономического роста. Важно создавать условия для запуска проектов, а также выстраивать системную поддержку на всех этапах их развития», — приводятся в сообщении слова вице-премьера РФ Александра Новака.
Молодежная программа в День молодых предпринимателей будет направлена на выстраивание взаимодействия между образовательными организациями, бизнесом и институтами развития. В рамках программы пройдет конкурс молодежных стартапов «Точка роста Кавказа». Участники смогут получить экспертную оценку своих проектов и проработать возможность их дальнейшего развития. Наиболее перспективные проекты будут отмечены на церемонии награждения и подведения итогов Дня молодых предпринимателей.
«Реализация подобных программ позволяет сформировать устойчивую систему поддержки предпринимательства и создать условия для появления новых конкурентоспособных проектов, способствующих развитию экономики. Формируемая инфраструктура обеспечивает комплексное сопровождение субъектов малого и среднего предпринимательства на всех этапах их деятельности от генерации идеи до масштабирования и выхода на внешние рынки», — цитируют организаторы министра экономического развития РФ Максима Решетникова.
О форуме.
Форум проходит на Ставрополье в МВЦ «Минводыэкспо» с 28 по 30 апреля. Организатор — Фонд Росконгресс при поддержке правительства Российской Федерации, Министерства экономического развития Российской Федерации и правительства Ставропольского края. В этом году главная тема форума — «Инвестиционный путь: Прошлое. Настоящее. Будущее». ТАСС — генеральный информационный партнер.