Посол РФ: поставки российских энергоносителей в Китай достигли почти $80 млрд

Он обратил внимание, что с начала 2026 года «динамика кооперации на данном треке еще больше возросла». «Экспорт российской нефти в Китай в I квартале увеличился более чем на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2025-го, причем рост фиксировался не только в марте — в разгар конфликта на Ближнем Востоке, но и в предшествующие месяцы. Стабильно загружается газопровод “Сила Сибири”, наблюдаем ощутимую прибавку в поставках СПГ», — добавил Моргулов.