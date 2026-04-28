Посол РФ: поставки российских энергоносителей в Китай достигли почти $80 млрд

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Поставки энергоносителей из России в Китай составили почти $80 млрд по итогам 2025 года, партнерство Москвы и Пекина остается устойчивым к внешним шокам. Об этом заявил посол РФ в КНР Игорь Моргулов.
«По итогам 2025 года поставки отечественных энергоносителей в КНР достигли почти $80 млрд — это треть всей взаимной торговли. Россия уже несколько лет подряд — крупнейший экспортер нефти, а с недавних пор — и газа на китайский рынок, стабильно находится в тройке лидеров по отгрузкам угля. Реализуется ряд совместных масштабных проектов, в том числе в области атомной энергетики, налажено плотное взаимодействие в технологическом секторе и по “зеленой” повестке», — сказал дипломат в интервью «Известиям».
Он обратил внимание, что с начала 2026 года «динамика кооперации на данном треке еще больше возросла». «Экспорт российской нефти в Китай в I квартале увеличился более чем на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2025-го, причем рост фиксировался не только в марте — в разгар конфликта на Ближнем Востоке, но и в предшествующие месяцы. Стабильно загружается газопровод “Сила Сибири”, наблюдаем ощутимую прибавку в поставках СПГ», — добавил Моргулов.
«Все это — дополнительное подтверждение того, что российско-китайское энергетическое партнерство весьма устойчиво к внешним шокам, подобным кризису, вызванному неспровоцированной агрессией США и Израиля против Ирана, — подчеркнул посол. — Более того, в ситуации, когда перекрытие Ормузского пролива нарушило сложившиеся цепочки поставок, Россия подтвердила свой статус надежного поставщика энергоресурсов в КНР и другие страны».