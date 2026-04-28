Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минфин США пригрозил санкциями за сотрудничество с авиакомпаниями Ирана

Бессент заявил, что американская администрация может ввести санкции в отношении компаний, которые сотрудничают с иранскими авиаперевозчиками.

Источник: Аргументы и факты

Министр финансов США Скотт Бессент предупредил о возможности введения ограничительных мер в отношении компаний, взаимодействующих с иранскими авиаперевозчиками. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Американская сторона считает, что сотрудничество с организациями, уже находящимися под санкциями, создаёт риски для иностранных компаний и может привести к применению вторичных санкций. Речь идёт о любых формах поддержки, связанных с эксплуатацией воздушных судов.

В связи с этим другим государствам рекомендовано контролировать деятельность компаний в своей юрисдикции, чтобы исключить оказание услуг иранским авиалиниям, включая снабжение, обслуживание и предоставление инфраструктуры.

Ранее министерство финансов США расширило санкции в отношении Тегерана, включив в списки граждан этой страны, а также четыре компании из Ирана, ОАЭ и Турции.

