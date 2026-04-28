Минфин США пригрозил санкциями за сотрудничество с авиакомпаниями Ирана

Министр финансов США Скотт Бессент предупредил о возможности введения ограничительных мер в отношении компаний, взаимодействующих с иранскими авиаперевозчиками. Об этом пишет The Wall Street Journal.
Американская сторона считает, что сотрудничество с организациями, уже находящимися под санкциями, создаёт риски для иностранных компаний и может привести к применению вторичных санкций. Речь идёт о любых формах поддержки, связанных с эксплуатацией воздушных судов.
В связи с этим другим государствам рекомендовано контролировать деятельность компаний в своей юрисдикции, чтобы исключить оказание услуг иранским авиалиниям, включая снабжение, обслуживание и предоставление инфраструктуры.