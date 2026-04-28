РБК: охраной Крымского моста займется отдельная компания

Правительство выберет единого оператора транспортной безопасности для охраны критически важных объектов инфраструктуры, пишет РБК со ссылкой на законопроект Минтранса.

Правительство выберет единого оператора транспортной безопасности для охраны критически важных объектов инфраструктуры, пишет РБК со ссылкой на законопроект Минтранса.

Как указано в пояснительной записке, перечень объектов для охраны определит Минтранс. Разработка документа велась по поручению вице-премьера Виталия Савельева после совещания, посвященного вопросам защиты Крымского моста, а также газопровода и энергомоста в Крым. Сейчас за их безопасность отвечают несколько разных ведомств и организаций.

Контролировать работу единого оператора будет Ространснадзор, а ответственность за нарушения пропишут в Кодексе об административных правонарушениях и Уголовном кодексе, указано в проекте. Документ должен быть внесен на рассмотрение в Госдуму к сентябрю 2026 года.

Законопроект был согласован с силовыми ведомствами, но Экспертное управление президента выделило несколько замечаний, отмечает РБК. В частности, ведомство рекомендовало четко прописать механизмы контроля за оператором и проанализировать стоимость его услуг.

