Последствия военной операции против Ирана в виде роста цен в Британии способны побудить жителей Соединённого Королевства менять потребительские привычки, в том числе планы по проведению отпусков, заявил премьер-министр страны Кир Стармер.
«Я могу сказать, что если будут продолжаться негативные последствия, то люди могут изменить привычки, куда они отправляются в путешествие в этом году, что они покупают в супермаркете, подобные вещи», — сказал он в интервью телеканалу Sky News.
Указанному вопросу посветят заседание чрезвычайного правительственного комитета Cobra, который соберётся 28 апреля.
Напомним, ранее газета The Times написала, что британские власти разрабатывают меры на случай возможного дефицита продовольствия и напитков, который способен возникнуть на фоне затяжного конфликта в Иране. Журналисты обратили внимание, что к энергетическим трудностям, уже ударившим по Европе, может добавиться и продовольственный кризис.
4 апреля спецпредставитель президента РФ по инвестиционно‑экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев предупредил, что Британия при Кире Стармере может стать второй страной в Европе, наиболее пострадавшей от энергетического кризиса. Он отреагировал на публикацию американского блогера Марио Науфаля, в которой отмечается, что Соединённое Королевство уже сильно пострадало от энергокризиса и теперь сталкивается с дефицитом дизельного топлива.
10 апреля Кирилл Дмитриев заявил, что Кир Стармер пытается переложить на других ответственность за провальную политику в сфере энергетики. Такой пост руководитель РФПИ оставил после того, как глава британского правительства выразил недовольство нестабильностью тарифов на электроэнергию для домохозяйств и компаний в Британии.