Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стармер: война с Ираном может изменить потребительские привычки британцев

Кир Стармер отметил, что из-за негативных последствий конфликта на Ближнем Востоке британцы могут изменить предпочтения в покупках и путешествиях.

Источник: Аргументы и факты

Последствия военной операции против Ирана в виде роста цен в Британии способны побудить жителей Соединённого Королевства менять потребительские привычки, в том числе планы по проведению отпусков, заявил премьер-министр страны Кир Стармер.

«Я могу сказать, что если будут продолжаться негативные последствия, то люди могут изменить привычки, куда они отправляются в путешествие в этом году, что они покупают в супермаркете, подобные вещи», — сказал он в интервью телеканалу Sky News.

Указанному вопросу посветят заседание чрезвычайного правительственного комитета Cobra, который соберётся 28 апреля.

Напомним, ранее газета The Times написала, что британские власти разрабатывают меры на случай возможного дефицита продовольствия и напитков, который способен возникнуть на фоне затяжного конфликта в Иране. Журналисты обратили внимание, что к энергетическим трудностям, уже ударившим по Европе, может добавиться и продовольственный кризис.

4 апреля спецпредставитель президента РФ по инвестиционно‑экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев предупредил, что Британия при Кире Стармере может стать второй страной в Европе, наиболее пострадавшей от энергетического кризиса. Он отреагировал на публикацию американского блогера Марио Науфаля, в которой отмечается, что Соединённое Королевство уже сильно пострадало от энергокризиса и теперь сталкивается с дефицитом дизельного топлива.

10 апреля Кирилл Дмитриев заявил, что Кир Стармер пытается переложить на других ответственность за провальную политику в сфере энергетики. Такой пост руководитель РФПИ оставил после того, как глава британского правительства выразил недовольство нестабильностью тарифов на электроэнергию для домохозяйств и компаний в Британии.

Впервые за много лет в Британии к власти пришла Лейбористская партия. Премьер-министром страны стал 61-летний сэр Кир Стармер, еще до избрания получивший рыцарский титул. В статье вы узнаете все самое интересное из его биографии.
Читать дальше