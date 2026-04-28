Приморье нарастит производство молока в 2026 году

Производство молока в Приморье планируют увеличить до 132 тысяч тонн в 2026 году — это 102 процента к прошлому году. Об этом сообщила первый вице-губернатор — председатель Правительства края Вера Щербина. Отрасль будут развивать при помощи крупных молочных предприятий. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
В крае планируют построить комплекс по производству молока и мяса на 5,6 тысячи голов дойного стада. Мощность предприятия составит 62 тысячи тонн сырого молока и тысячу тонн мяса в год, или 300 тонн молока в сутки. Уже возведен комплекс на 4,4 тысячи коров.
«Для раскрытия генетического потенциала дойного стада в Приморье каждый год завозят от 400 до 600 голов племенных нетелей молочного направления. Краевое правительство ежегодно компенсирует часть затрат на приобретение племенных животных. Кроме того, через поддержку молокоперерабатывающих предприятий субсидируется закуп молока у малых хозяйств — по 5 рублей за литр», — рассказала Вера Щербина.
Губернатор края Олег Кожемяко обозначил молочное животноводство как одно из приоритетных направлений отрасли.