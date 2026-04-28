Энергетики назвали победителей конкурса «На шаг впереди!»

Дальневосточная энергетическая компания (входит в Группу РусГидро) определила самых ответственных потребителей энергоресурсов среди исполнителей коммунальных услуг. Из более чем 2,5 тысяч управляющих компаний и ТСЖ энергетики выявили около 100 лучших — победителей конкурса «На шаг впереди!» по итогам работы в 2025 году, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Конкурс «На шаг впереди!» среди исполнителей коммунальных услуг ДЭК проводит уже тринадцатый год подряд. В числе основных требований к участникам — отсутствие дебиторской задолженности на 01.01.2026 г., использование электронного документооборота, регистрация в личном кабинете ИКУ.
Среди победителей — ТСЖ, ЖСК и управляющие компании от Сахалина до Якутска. Так, в Приморском крае награждены 38 победителей, в Хабаровском крае — 16, в Амурской области — 6, в ЕАО — 6, в Сахалинской области — 25, в Камчатском крае — 4 и в Республике Саха (Якутия) — 6.
На территории Хабаровского края лучшими стали:
ООО УК «СЕВЕРНЫЙ ОКРУГ» (г. Хабаровск);
ТСЖ «СПУТНИК» (г. Хабаровск);
ТСЖ «БОНДАРЯ»(г. Хабаровск);
ТСЖ «Культура»(г. Хабаровск);
ТСЖ «ЛУКАШОВО»(г. Хабаровск);
ТСЖ «СОЛНЦЕ»(г. Хабаровск);
ТСЖ «ЧЕРНОРЕЧЕНСКОЕ»(г. Хабаровск);
ТСЖ «АМУРСКИЕ ЗОРИ»(г. Хабаровск);
ТСН «Амурские зори Люкс-1»(г. Хабаровск);
ТСЖ «УЛЫБКА»(г. Советская Гавань);
МУП «Управдом»(рп. Чегдомын);
ООО «УК НОВАТОР»(п. Переяславка);
ООО Управляющее предприятие «Город»(г. Вяземский);
ООО «СОЛНЕЧНЫЙ 2»(п. Солнечный);
ООО «ЖИЛСЕРВИС-1»(п. Солнечный);
ООО «Тёплый дом»(г. Хабаровск).
Энергетики выражают признательность исполнителям коммунальных услуг, надеясь на продолжение взаимовыгодных партнерских отношений в будущем, и отмечают, что победители конкурса добросовестно и качественно исполняют свои функции как перед ресурсоснабжающими организациями, так и перед жителями обслуживаемых ими домов.