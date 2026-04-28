Сбербанк продал почти половину своего пакета акций IVA Technologies

Согласно отчетности ПАО «ИВА» по МСФО чистая прибыль группы в 2025 году снизилась на четверть, составив 1,42 млрд руб. Несмотря на то что годовая выручка удержалась на уровне 3,2 млрд руб., показатель EBITDA снизился на 7% (до 2,2 млрд руб.), а рентабельность по нему просела до 68%.