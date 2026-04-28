В Хабаровском крае запускают движение через пункт пропуска Покровка

Движение в пункте пропуска «Покровка» в Хабаровском крае на границе с КНР возобновляется с началом навигации с 29 апреля, сообщает в мессенджере МАХ (6+) ФГКУ Росгранстрой.
«С 29 апреля 2026 года возобновляется государственный контроль по пропуску физических лиц, транспортных средств и грузов через смешанный пункт пропуска Покровка (на китайской стороне — Жаохэ)», — говорится в сообщении.
Грузовое и пассажирское сообщение будет осуществляться с помощью парома.
Режим работы пункта пропуска: шесть дней в неделю с 10:00 до 19:00, выходной — воскресенье. Выходными будут 1, 3,9 и 10 мая.
Напомним, что движение через пункт пропуска Покровка было приостановлено с 27 марта до начала навигации.
Ранее ИА AmurMedia сообщало, что по мере прохождения ледохода и освобождения рек от зимнего покрова в районах Хабаровского края начинает открываться навигация для маломерных судов. Так, с 24 апреля разрешен выход на акваторию лодок и катеров в Бикинском округе и части водоемов района им. Лазо. Для жителей краевой столицы и Хабаровского района судоходство будет открыто с 27 апреля.