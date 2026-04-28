40 тонн испорченной рыбной муки нашли в Приморье

Продукция местного рыболовецкого колхоза не прошла проверку качества.

Источник: Комсомольская правда

Приморский филиал ФГБУ «Национальный центр безопасности рыбной и сельскохозяйственной продукции» обнаружил нарушение в партии кормовой рыбной муки весом 40,3 тонны. Продукцию произвел местный рыболовецкий колхоз в конце марта — начале апреля. Пробу отобрали на предприятии-изготовителе. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».

Специалисты провели лабораторные испытания по 17 показателям. В образце обнаружили превышение допустимого уровня кислотного числа. Этот показатель говорит о степени свежести жира в составе муки.

«Превышение норматива свидетельствует о том, что в продукте начались процессы окисления, которые приводят к порче. Причинами могло стать использование некачественного сырья, нарушение производственных процессов или условий хранения», — рассказали в Приморском филиале «АПК Нацрыба».

Информация о нарушении внесена в автоматизированную систему «Веста» и доведена до сведения Россельхознадзора и производителя. В 2026 году это первый случай несоответствия нормативам в партиях кормовой рыбной муки в Приморье.