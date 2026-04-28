Хабаровский край станет лидером по производству овощей в ДФО

В последние годы в агропромышленном комплексе Хабаровского края выросли посевные площади, вводятся новые земли и реализуются крупные проекты — это должно повысить самообеспеченность региона продуктами. О достигнутых результатах, оставшихся вызовах и реализации нацпроекта «Продовольственная безопасность» ИА «Хабаровский край сегодня» рассказала первый замминистра сельского хозяйства края Алёна Зейда.
Инвестиционный прорыв.
Работа с инвестиционным блоком сегодня вышла на первый план. Благодаря усилиям губернатора и самого министерства в регионе запущено сразу три крупных тепличных комплекса. Один из них — «ТК Хабаровский» — уже на стадии строительства, второй получил статус приоритетного и начинает проектирование, третий — на этапе оформления земли.
— Инвестиционное развитие отрасли — первоочередная задача. Если брать последние пять-шесть лет, то работа сегодня ведется достаточно быстро и динамично, — отмечает первый замминистра сельского хозяйства края Алёна Зейда.
Ещё один знаковый проект — бройлерное производство, которое позволит полностью закрыть потребность в мясе птицы. Это производство, вместе с долгостроем «СкифАгро», способно полностью изменить мясной рынок края.
«СкифАгро» реализуется с 2016 года. В 2019 году из-за вспышки ящура предприятие законсервировали, оставив только растениеводство. В этом году его наконец запускают. Совместно с новым бройлерным проектом они дадут краю более 50 тысяч тонн мяса.
— Самообеспеченность по мясу вырастет более чем на 40%. Такого не было даже в советское время, — подчеркивает Алена Зейда.
Традиционно сильная позиция края — яйцо. Промышленные птицефабрики закрывают до 90% спроса, а общая цифра обеспеченности по региону составляет 83%. По картофелю — примерно 80%, и это не предел: за последние 3−4 года удалось прибавить 10 процентных пунктов.
Но есть и проблемные зоны. Обеспеченность края местными овощами составляет 32%, молоком и мясом — до 10%.
В 2018 году закрылось последнее промышленное предприятие по производству мяса. С тех пор в промышленных масштабах мясо в крае не производилось. Именно поэтому запуск свинокомплекса и бройлерной фермы — вопрос стратегически важный.
От лизинга до грантов на улиток.
Система господдержки в крае — комплексная и охватывает все формы хозяйств. При посевной кампании аграриям компенсируются затраты на ГСМ, удобрения, элитные семена. Благодаря федеральному льготному тарифу РЖД большинство хозяйств завозят удобрения по нулевой ставке.
Ключевой инструмент — компенсация до 50% затрат на приобретение техники по лизингу. За два года динамика приобретения техники и оборудования удвоилась.
Грантовая поддержка фермеров также очень популярна: от агростартапов до крупных грантов на развитие (до 30 млн рублей). Благодаря этому фермеры начали строить овощехранилища, развивать животноводческие хозяйства и выходить на переработку.
Для участников СВО предусмотрена отдельная грантовая линия — в прошлом году двое получили средства на выращивание ягод и грибов. Фермеры обращаются за грантами не только на развитие традиционных направлений, среди получателей есть и ферма по производству улиток.
Отдельно поддерживаются производства яйца, молока, субсидируется завоз племенного скота и птицы. В этом году из направлений добавят субсидии на завоз маточного поголовья свиней.
Климат, логистика и эпизоотии.
— Наша самая большая проблема — это погода, — честно признает спикер. — Короткое окно для сева, дожди, ранний снег — все это может погубить урожай. Был год, когда картошка так и осталась в полях: прошли дожди, и собрать ее было невозможно.
Вторая проблема — логистика. Основные ресурсы (минеральные удобрения, техника) везут с запада за тысячи километров, что влияет на себестоимость и конкурентоспособность продукции.
Третья — эпизоотическая угроза. Пример со «СкифАгро» показателен. Но бывает и хуже: на одной из птицефабрик вспышка произошла из-за дикой перелетной птицы.
— Биологическая защищенность важна, это залог успешной работы любого животноводческого предприятия, наши хозяйства стараются максимально соблюдать правила безопасности и знают, что профилактика — это лучше, чем потерять все в один момент, — говорит Алена Зейда.
Кадры, как всегда, решают всё.
Кадровый голод — общероссийская боль. В Хабаровском крае делают ставку на молодежь. Работают целевые договоры с вузами. В этом году восемь ребят пойдут по целевым местам от Минсельхоза РФ. Открыты аграрные специальности в ТОГУ (агрономия, ветеринария). Предприятиям компенсируется до 90% затрат на прохождение практики студентами из аграрных вузов. И сельхозпроизводители положительно оценивают такую поддержку.
Сегодня в рамках нацпроекта при поддержке федерального Минсельхоза оснащаются агроклассы, первый — в прошлом году в Мичуринском, в этом году ведется работа со школой села Восточное. В планах — открыть такой класс в Николаевском районе с собственной теплицей.
— Работать надо не только с детьми, но и с родителями, — говорит Алена Зейда. —Безусловно, сельское хозяйство — это сложно, это колоссальный труд, потому что и животные, и растения — это живые организмы, нужны специализированные знания и опыт. Но сегодня наша отрасль не стоит на месте, и во все сферы внедряются современные технологии: роботизированные фермы, GPS-трекеры на комбайнах, беспилотники и даже искусственный интеллект. Труд стал высокотехнологичным.
Почему местное дороже?
Проблема сбыта решается через ярмарки выходного дня (бесплатно для фермеров), часть аграриев поставляют продукцию в соцучреждения, в сети и на переработку местным производителям, например молоко. Большой импульс дал региональный проект губернатора края «Сделано в Хабаровском крае». Продукция под этим знаком доходит даже до Москвы.
— Мы стараемся поддерживать производителей субсидиями, чтобы они сдерживали цены за счет увеличения объемов производства и были конкурентоспособны на рынке, — объясняет чиновник. — Чем больше объемы, тем дешевле продукция. Поэтому мы и стимулируем рост объемов производства.
Для сдерживания цен Минпромторг подписывает соглашения с торговыми сетями на социально значимые товары.
Технологии — аграриям.
Край активно цифровизируется, растет технологическая обеспеченность. Уже работает машинно-тракторная станция (МТС), парк которой оснащен 14 единицами техники (бульдозеры, тракторы, оборудование). Аренда для аграриев почти по себестоимости — в разы дешевле частных фирм.
В прошлом году Краевой сельскохозяйственный фонд приобрел два беспилотника. С их помощью будут мониторить ход посевной, ввод земель в оборот, выявлять неиспользуемые участки. В планах — использовать БПЛА для распыления удобрений и пестицидов.
— Аграрии присматриваются. Три года назад говорили: дорого, а сейчас понимают: туда, куда техника не зайдет, беспилотник залетит. Технологии помогают аграриям в производственных вопросах, позволяют получать точные данные и более грамотно решать хозяйственные вопросы. Один из передовых примеров — хозяйство «Вектор», где внедрили роботизированную систему доения. Они видят продуктивность каждой коровы, состояние здоровья, удой. Экономика предприятия становится прозрачной.
Сельское хозяйство на севере края — точечное. Крупных производств нет, только личные подсобные хозяйства и небольшие фермы. Но технологии не стоят на месте. Например, фермер из Охотского района поставил небольшую теплицу с досветкой и выращивает огурцы и томаты. Себестоимость — как в центральных районах.
Сейчас прорабатывается возможность строительства энергоэффективных теплиц в Николаевском районе.
— Крепкие, стабильно работающие хозяйства, больше местной продукции для жителей края — вот наша задача, — резюмирует Алена Зейда.
Завершая разговор, представитель минсельхоза подводит черту:
— Мы принимаем возможные меры, чтобы обеспечить продовольственную безопасность для жителей края. Картошка — наше все, второй хлеб. По овощам надеемся в ближайшем будущем обогнать другие регионы Дальнего Востока.
Среди уникальных проектов — кооператив «Ягодная симфония», культивирующий дальневосточные ягоды. Есть фермы по выращиванию клубники, в ближайшем будущем планируется выращивать клубнику круглогодично в вертикальных теплицах. Зелень в крае производится уже много лет и поставляется в регионы Дальнего Востока — и наша зелень считается самой вкусной.
— Сельское хозяйство — это не станок, это каждодневный труд, даже в холодное время года, — говорит Алена Зейда. — Сложно, но справляемся. И будем работать дальше.