Криптовалюту в РФ обложат налогом — комиссия одобрила жесткие правила

ТАСС сообщает, что правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект поправок в Налоговый кодекс РФ, предусматривающий введение НДФЛ на доходы от операций с цифровой валютой.
Речь идет о внесении изменений в статью 41 кодекса. Документ предполагает налогообложение доходов от сделок с цифровыми активами, включая их обмен.
В рамках предложенных норм убытки по таким операциям не смогут переноситься на будущие периоды. Учет расходов планируется вести по методу ФИФО — исходя из стоимости первых по времени приобретений.
Проект также предусматривает освобождение от НДС услуг цифровых депозитариев и криптообменников, а также операций по реализации иностранных цифровых прав без поставки.
Поправки разрабатываются в связке с законом о цифровой валюте и цифровых правах, который готовится к принятию. Предполагается, что изменения позволят выстроить единую систему регулирования оборота цифровых активов.
Отмечается, что новые правила будут распространяться как на организованные, так и на внебиржевые сделки.
Инициатива направлена на снижение рисков уклонения от уплаты налогов и повышение прозрачности рынка криптоактивов.
