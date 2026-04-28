Словакия пошла в суд ЕС — запрет на импорт газа из России оспорен

ČTK сообщает, что Словакия на минувшей неделе подала иск в суд Европейского союза против решения о поэтапном прекращении импорта российского газа.

Иск направлен против ранее утвержденного механизма отказа от поставок. В Братиславе заявляли, что не согласны с процедурой принятия запрета и считают, что такие решения должны утверждаться единогласно.

Позицию властей ранее озвучивал министр юстиции Борис Суско. По его оценке, при голосовании применили квалифицированное большинство.

Параллельно Венгрия уже обратилась в судебные инстанции Евросоюза с требованием отменить ограничения на импорт нефти и газа из России.

Согласно ранее опубликованному решению Совета ЕС, запрет на импорт российского сжиженного природного газа должен вступить в силу с 1 января 2027 года, а трубопроводного газа — с 30 сентября 2027 года.

В Кремле указывали, что одна из ниток газопровода «Северный поток» повреждена и не используется. Вторая сохраняет техническую готовность, однако поставки по ней не ведутся из-за действующих ограничений.

Отмечалось, что при текущих условиях обсуждать возобновление поставок невозможно. Европейская сторона ограничила использование маршрута, несмотря на его техническую готовность.

