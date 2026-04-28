Словакия пошла в суд ЕС — запрет на импорт газа из России оспорен

ČTK сообщает, что Словакия на минувшей неделе подала иск в суд Европейского союза против решения о поэтапном прекращении импорта российского газа.
Иск направлен против ранее утвержденного механизма отказа от поставок. В Братиславе заявляли, что не согласны с процедурой принятия запрета и считают, что такие решения должны утверждаться единогласно.
Позицию властей ранее озвучивал министр юстиции Борис Суско. По его оценке, при голосовании применили квалифицированное большинство.
Согласно ранее опубликованному решению Совета ЕС, запрет на импорт российского сжиженного природного газа должен вступить в силу с 1 января 2027 года, а трубопроводного газа — с 30 сентября 2027 года.
В Кремле указывали, что одна из ниток газопровода «Северный поток» повреждена и не используется. Вторая сохраняет техническую готовность, однако поставки по ней не ведутся из-за действующих ограничений.
Отмечалось, что при текущих условиях обсуждать возобновление поставок невозможно. Европейская сторона ограничила использование маршрута, несмотря на его техническую готовность.
