Приморцы всё больше хотят работать на удалёнке

Сотрудники, особенно молодые, уже не хотят ходить на работу, носить офисные костюмы и просиживать штаны в офисе. На фоне кадрового голода те, кто привык трудиться с собственного уютного дивана, всё чаще выламывают руки работодателям, требуя удалёнки. А работодатели, в свою очередь, всё чаще стараются вернуть всех за рабочие столы, объясняя это необходимостью дисциплины и продуктивности.
Норма, но не для всех.
Токарь на удалёнке — это нонсенс. Не очень удобно управлять из дома и карьерным экскаватором. Ещё сложнее — копать траншеи или ремонтировать, к примеру, машины.
Но мир переживает этап трансформации экономики от индустриального производства к экономике знаний и услуг. Этот процесс обусловлен технологическими изменениями, цифровизацией, глобализацией и изменением структуры спроса. И там, где не нужно стоять у станка, удалёнка становится чуть ли не основной формой работы.
Кадровая служба hh.ru обнародовала свежие данные анализа рынка труда в Приморье. За первый квартал нынешнего года в Приморском крае было открыто 5,4 тысячи резюме с указанием удалённого формата работы. Это много. Но есть важная деталь: показатель снизился на 22% по сравнению с прошлым годом.
Казалось бы — интерес падает? Не совсем. Просто рынок начинает «взрослеть». Период ажиотажа, когда удалёнка воспринималась как универсальное решение, заканчивается. На смену ему приходит более трезвая оценка возможностей и ограничений.
При этом ключевая группа, которая продолжает активно тянуть рынок вверх, — молодёжь 19−30 лет. На неё приходится 44% всех резюме с запросом на дистанционный формат.
«Молодые специалисты выросли в цифровой среде и воспринимают удалённую работу не как привилегию, а как базовую опцию, — отмечает эксперт по рынку труда Ольга Кравченко. — Для них отсутствие географической привязки — это не бонус, а норма».
Именно здесь возникает первое противоречие: работодатели видят удалёнку как инструмент, а сотрудники — как право.
При всём богатстве выбора.
Структура спроса довольно предсказуема. Лидируют профессии, где результат можно измерить без физического присутствия. Это менеджеры по продажам и работе с клиентами, программисты и разработчики, администраторы, маркетологи и аналитики, специалисты техподдержки, а также бухгалтеры и дизайнеры.
В этом перечне всё, что связано с цифровыми процессами, коммуникацией и обработкой информации.
Исследования показали, что сейчас удалённую работу проще всего получить.
в продажах, в колл-центрах, в маркетинге, в IT и в техподдержке.
Это объясняется просто: здесь высокая текучесть, масштабируемость задач и относительно понятные KPI.
«Удалёнка лучше всего работает там, где процессы можно стандартизировать, — объясняет HR-консультант Дмитрий Савельев. — Чем меньше зависит результат от личного присутствия, тем выше вероятность дистанционного формата».
Один из самых интересных факторов — деньги. По итогам первого квартала 2026 года медианная зарплата в удалённых вакансиях в Приморском крае составила 81 700 рублей. При этом ожидания соискателей — около 80 500 рублей.
То есть рынок не просто удовлетворяет ожидания — он их слегка превышает. Это редкая ситуация.
Обычно работодатель диктует условия. Но в случае с удалёнкой баланс сил немного смещается.
Причина проста: конкуренция за кадры.
Компании вынуждены расширять географию найма, а значит — конкурировать уже не только внутри региона, но и с работодателями из Москвы, Санкт-Петербурга и других крупных центров.
Несмотря на разговоры о «работе из любой точки мира», реальность более приземлённая.
41% всех упоминаний удалённой работы приходится на Москву. Ещё 11% — на Санкт-Петербург. Это означает, что вакансии создаются преимущественно в крупных городах, а регионы всё также выступают как источник рабочей силы.
Удалёнка не уничтожила централизацию — она просто изменила форму. Но есть нюанс — для региона вроде бы такая ситуация и хороша: работая на московскую компанию, они тем не менее не покидают Приморье. Но это только на коротком отрезке. Практика показала, что те, кто трудится удалённо на московские или питерские компании, через пару лет туда и переезжают. Просто за более комфортной жизнью.
Компромисс, который стал системой.
Если удалёнка так удобна и выгодна, почему компании начинают от неё отказываться? Ответ — в управлении.
«Возвращение к офисному формату связано с усилением контроля и поддержанием корпоративной культуры, — говорит исполнительный директор ООО “СингПроПлюс” Алексей Жилов. — В офисе проще управлять командами, оперативно решать задачи и поддерживать вовлечённость сотрудников».
И это ключевой момент.
Удалёнка хорошо работает на уровне отдельных задач. Но на уровне сложных командных процессов возникают проблемы. Главными из них называют снижение скорости коммуникации, размывание ответственности, падение вовлечённости и сложности с обучением новичков.
Именно поэтому многие компании не отказываются от удалёнки полностью, а трансформируют её.
Гибридная занятость перестала быть временной мерой. Она стала новой нормой.
«Если раньше гибрид определялся договорённостями, то теперь он фиксируется документально, — отмечает генеральный директор GdeRabota.ru Екатерина Агаева. — Компании прописывают дни присутствия в офисе, вводят обязательные встречи и сохраняют контроль».
Это уже не свобода, а регламентированная гибкость.
Работодатель говорит — работай из дома, но по правилам.
Сотрудник соглашается — альтернатива часто хуже. Но компромисс устраивает не всех.
«Только каждый шестой работник готов вернуться в офис полностью, — подчёркивает член совета директоров “Сибирского делового союза” Анастасия Горелкина. — Четверть предпочла бы минимальное присутствие — один-два дня в неделю».
И вот здесь возникает ключевой разрыв: сотрудники хотят максимум гибкости, работодатели — максимум контроля.
«Этот зазор и формирует современный рынок труда, — добавляет она. — Гибкость стала инструментом привлечения и удержания кадров, а не универсальным правом».
Любопытно, что удалённая работа — это не только про удобство. Это про ощущение свободы.
Отсутствие дороги на работу, возможность управлять временем, жить в другом городе — всё это формирует новый тип мотивации.
«Удалёнка даёт человеку иллюзию контроля над собственной жизнью, — говорит психолог Марина Лебедева. — И потеря этой гибкости воспринимается гораздо болезненнее, чем снижение зарплаты».
Именно поэтому попытки вернуть сотрудников в офис часто вызывают сопротивление.
Интересно, что Россия здесь не уникальна. Но имеет свой важный нюанс.
«Я — программист, работаю удалённо на московскую компанию. Многие мои коллеги уехали за границу, рассказывают интересные вещи. Американские компании, которые ещё три года назад крайне лояльно относившиеся к тому, что часть сотрудников спокойно работают из дома, сейчас стали собирать работников обратно в офисы, иногда даже под страхом увольнения, — говорит программист из Владивостока Виктор Черненко. — Американцы могут себе это позволить, завлекая к себе сотрудников со всего мира. У российского бизнеса ситуация обратная — работодатели вынуждены “любить” удалёнку. Ведь без неё компании рискуют лишиться сотрудников, которых и так не хватает».
Куда всё движется.
Удалёнка не исчезнет. Но и не останется в том виде, в котором мы её знаем. Скорее всего, рынок придёт к гибридному стандарту работы, а чистая удалёнка станет лишь привилегией для отдельных специалистов.
При этом ключевым фактором уже станет не формат, а дефицит кадров.
Все опрошенные кадровики говорят об одном: пока специалистов не хватает, у них есть выбор. Если этот баланс изменится, правила игры могут поменяться.
Удалённая работа перестаёт быть революцией и становится частью системы. Она больше не разрушает рынок труда — она встраивается в него. Но главный вопрос остаётся открытым: кто в итоге определяет правила — работодатель или сотрудник?
Пока ответ звучит так: тот, у кого больше альтернатив.