Посевная стартовала на юге края

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В этом году полевые работы в крае начались с отставанием в среднем на две недели, рассказал министр сельского хозяйства края Дмитрий Воропаев.
Сейчас хозяйства закрывают влагу, занимаются подкормкой озимых культур. На 27 апреля влага закрыта на 70 тыс. га, яровой сев проведен на 350 га.
В Каратузском, Курагинском, Шушенском и Балахтинско-Новоселовском округах аграрии приступили к севу зерновых культур, в основном пшеницы и овса.
В Шушенском округе фермеры начали посадку лука и картофеля.
«Свои коррективы внесла погода в виде снега во второй половине апреля. Однако краткосрочный прогноз — благоприятный, поэтому все силы земледельцы направили на посевную. Массово к посевной хозяйства планируют приступить в первой декаде мая. Вопросы обеспечения сельчан необходимыми для проведения посевной материально-техническими ресурсами министерство держит на постоянном контроле», — отметил Дмитрий Воропаев.
Семенами зерновых и зернобобовых, сои, рапса край обеспечен в полном объеме. Семенами картофеля — на 97%, оставшаяся часть поступит в начале мая. Оснащение семенами овощей составляет 87,3%. По традиции овощеводческие предприятия заключают договоры на поставку семян, которую проведут в мае.
Требованиям стандарта соответствует 95% семян зерновых, зернобобовых и крупяных культур.
В хозяйства края завезли более 138 тыс. тонн минеральных удобрений. Поставки продолжаются. В высокой степени готовности основные виды сельхозтехники. Дефицита запчастей и расходных материалов нет. ГСМ на предприятия поступают по графику.