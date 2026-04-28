Шашлык подорожал — цены на мясо выросли к майским праздникам

РИА Новости сообщает, что стоимость шашлыка в 2026 году выросла: из курицы — до 415,9 рубля, из свинины — до 667,3 рубля.

Расчеты выполнены на основе классического рецепта для семьи из четырех человек. В него входит 1,5 килограмма мяса, 0,5 килограмма лука, уксус, соль и перец.

По данным союза, шашлык из курицы подорожал на 3,8% в годовом выражении, из свинины — на 4,7%.

При этом стоимость маринада снизилась на 4,4%. Ключевым фактором стало падение цен на репчатый лук — за год он подешевел на 22,4%.

Отмечается, что рост цен на мясо в целом укладывается в рамки годовой инфляции.

Ранее специалисты указывали, что суточная норма потребления красного мяса составляет около 70 граммов.

К красному мясу относят свинину, говядину и баранину. Оно содержит миоглобин, влияющий на цвет продукта.

По оценке экспертов, избыточное потребление такого мяса связано с повышенными рисками для здоровья, в том числе сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Ограничения особенно важны для людей с хроническими заболеваниями.

