Самарский минград прокомментировал изменение норматива по парковкам в ЖК

«Там зафиксированы требования по обеспеченности жилых комплексов социальными объектами, спортивными площадками, зонами отдыха
Одним из важнейших новшеств РНГП является методика расчета количества парковочных мест в новых ЖК. Она предусматривает применение специальной формулы:
— показатель уровня автомобилизации — 0,355 — умножается на общую площадь квартир на рассматриваемой территории, а полученное число делится на расчетную жилищную обеспеченность (она составляет 36 кв. метров по области и 38 кв. метров по Самаре и Тольятти).
Возьмем в качестве примера 25-этажный дом на 198 квартир, общая площадь которых составляет 10981 кв. метр. Расчет по формуле показывает, что там должно быть 102 парковочных места. По действующим же нормативам на одну квартиру должно приходиться одно парковочное место. Однако у застройщиков есть возможность от него отклониться. Были случаи, когда им разрешали делать и по 0,5, а в особых случаях и по 0,3 машиноместа на квартиру. В минграде заявляли, что ликвидируют такой институт отклонений.
Норматива «одно машиноместо на одну квартиру» уже не будет. Необходимость снижения автомобилизации населения делает его устаревшим. Но подходить к решению этой задачи нужно комплексно. Делаем транспортную сеть связанной (строим дороги, развязки, пересадочные узлы), развиваем общественный транспорт — снижаем число парковочных мест.
По ее словам, определяющими факторами в вопросах организации парковок будут осознанность застройщиков и сам продукт:
«В ЖК бизнес-класса застройщик будет стремиться делать больше парковочных мест. Ведь покупающие такое жилье семьи, как правило, имеют не одну машину, а значит, у них будет соответствующий запрос. В микрорайонах с низкой транспортной доступностью также нужно делать больше парковок. И мы это с девелоперами проговариваем».
РНГП будут учтены при формировании новых генплана и ПЗЗ Самары в рамках единого документа территориального планирования и градостроительного зонирования. Подрядчик минграда разрабатывает концепцию. На суд жителей ее представят в 2027 году.