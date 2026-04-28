Проект реконструкции Рудневского моста утвержден — снос жилых домов и две новые развязки

Администрация Владивостока утвердила обновлённую документацию по планировке территории для реконструкции Рудневского моста. Как следует из постановления и.о. главы города Сергея Дмитриенко № 1064 от 23 апреля, проект предусматривает строительство нового мостового сооружения, двух транспортных развязок и реконструкцию улично-дорожной сети. Работы разбиты на два этапа — до 2029 и до 2036 года..
Согласно положению о размещении линейного объекта, реализация проекта потребует демонтажа 16 объектов капитального строительства, попадающих в зону работ. В перечень вошли четыре жилых дома площадью от 36,7 до 92,9 кв. м, автоцентр, несколько складов (включая здание площадью 1480 кв. м), гаражи, бытовые здания, а также две автозаправочные станции — АО «ННК-Приморнефтепродукт» и ООО «Автокард-Ойл».
«Перечень объектов капитального строительства, подлежащих демонтажу, подлежит обязательному уточнению в ходе архитектурно-строительного проектирования, по результатам подготовки отчета об оценке рыночной стоимости предлагаемых к изъятию объектов недвижимости при строительстве линейного объекта “Рудневский мост” в городе Владивостоке», — говорится в документе.
Что именно построят.
Первый этап, рассчитанный до 2030 года, включает возведение самого мостового сооружения длиной 498 метров с четырьмя полосами движения и шириной 28 метров, а также двух транспортных развязок. Пропускная способность моста составит 4092 автомобиля в час, расчётная скорость — 60 км/ч. В состав развязок войдут реконструированные участки магистральных улиц общегородского значения — Выселковой, Лоскутова, Снеговой и Луговой — каждая с четырьмя полосами и пропускной способностью до 3,8−4 тыс. автомобилей в час.
Второй этап, запланированный до 2036 года, предполагает реконструкцию улиц местного значения — Руднева и 3-й Южной — с двухполосным движением и скоростью до 30 км/ч, а также строительство новой магистральной улицы общегородского значения с четырьмя полосами, велодорожкой и тротуарами по 3 метра с каждой стороны.
Контракты на реконструкцию будут долгосрочными с разбивкой финансирования по годам. Основные расходы придутся на 2028 год — более 8,7 млрд рублей. В 2027 году на проект направят 101,6 млн рублей, в 2029 году — 951,4 млн, в 2030 году — 961,3 млн. В 2026 году финансирование не предусмотрено. Общий объём бюджетных инвестиций на строительно-монтажные работы составит 10,74 млрд рублей, ещё 128,3 млн рублей направят на строительный контроль и 19,1 млн рублей — на авторский надзор.
Документацией предусмотрены мероприятия по защите окружающей среды — компенсационное озеленение, контроль за сточными водами, вывоз отходов и сохранение плодородного слоя почвы. Кроме того, в рамках защиты существующих коммуникаций потребуется вынос или переустройство сетей водоснабжения, водоотведения, линий связи и электропередачи.
Как ранее сообщало ИА PrimaMedia, о начале демонтажа конструкции Рудневского моста в 2027 году в рассказал специалист управления дорог администрации Владивостока Антон Горбачёв. По его словам, изначально в мэрии рассматривали вариант, при котором строительство нового моста велось бы параллельно с эксплуатацией старого, однако экспертизы показали, что изношенное сооружение не выдержит нагрузок и вибраций.
Напомним, в марте общественное внимание к критическому состоянию моста привлекла необычная акция местных жителей: в попытке «залатать» трещины на деформационных швах они использовали мешки с песком и лапшу быстрого приготовления «Доширак». Снимки этой импровизированной «починки» моментально стали вирусными, вызвав широкий резонанс. Власти оперативно отреагировали — асфальтовое покрытие на проблемных участках временно восстановили, а вскоре приняли решение о полной реконструкции моста. Кроме того, собственника моста привлекли к административной ответственности.
Отметим, что состояние моста давно вызывает большую озабоченность горожан. В январе этого года там снова образовался провал, который жители Владивостока назвали «трещиной, в которую может провалиться нога». Специалисты тогда рассказали, что держат ситуацию под контролем. На тот момент, по их словам, двигаться по нему было абсолютно безопасно.