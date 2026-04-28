В Fun&Sun назвали стоимость самого дорогого тура на майские праздники

В пресс-службе туроператора Tez Tour сообщили, что рекордного среднего чека в этом году не фиксировали, что в том числе связано с календарем праздников. Но заявки на путевки стоимостью 1,5−2 млн рублей присутствуют. «Самые дорогие направления — Мальдивы, Маврикий и Сейшелы. При этом важно учитывать, что премиальный продукт есть и в массовых направлениях: в Турции или Сочи уровень цен в топ-отелях сопоставим с Мальдивами, а где-то даже и превышает», — подчеркнули в компании.