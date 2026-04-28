В Fun&Sun назвали стоимость самого дорогого тура на майские праздники

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Самый дорогостоящий тур на майские праздники продан за 9,2 млн рублей, такую сумму семья из трех человек заплатила за 13 дней отдыха на Мальдивах. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе туроператора Fun&Sun.
«Самая дорогая заявка на майские праздники 2026 года оформлена на Мальдивы. Тур на семью из трех человек (двое взрослых и один ребенок) в пятизвездочном отеле с проживанием 13 ночей — с 4 по 17 мая — составил около 9,2 млн руб. Средний чек поездки превысил 3 млн руб. на человека, что делает эту заявку одной из самых дорогих в премиальном сегменте майских продаж», — говорится в сообщении.
Самый бюджетный вариант зарубежного отдыха на майские праздники с перелетом — сити-тур в Ереван с вылетом 3 мая на пять дней. Стоимость поездки на двоих — 20 тыс. рублей, рассказали в компании.
Там также отметили, что самыми дорогостоящими традиционно остаются дальнемагистральные и премиальные курорты — Мальдивы, Сейшельские острова, Таиланд, Индонезия, а внутри России — премиальный отдых в Сочи, а также индивидуальные туры на Байкал, Камчатку и Сахалин.
В пресс-службе туроператора Tez Tour сообщили, что рекордного среднего чека в этом году не фиксировали, что в том числе связано с календарем праздников. Но заявки на путевки стоимостью 1,5−2 млн рублей присутствуют. «Самые дорогие направления — Мальдивы, Маврикий и Сейшелы. При этом важно учитывать, что премиальный продукт есть и в массовых направлениях: в Турции или Сочи уровень цен в топ-отелях сопоставим с Мальдивами, а где-то даже и превышает», — подчеркнули в компании.