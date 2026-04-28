Агроном Викулов объяснил, почему нет смысла срочно спасать пострадавшие после снега посевы

Сейчас стоит дождаться прихода тепла, а поврежденные сельхозкультуры можно будет заново посеять позже.

Источник: Время

Резкое похолодание и рекордное количество снега в начале прошлой недели могли отразиться на состоянии засеянных полей в Нижегородской области. Однако сейчас делать что-либо бессмысленно, сказал в интервью РИАМО агроном, специалист по сельскому хозяйству Владимир Викулов.

Эксперт считает, что сейчас укрывать или проливать водой посевы не стоит. Лучше дождаться потепления, оценить состояние культур и пересеять их. Урожай будет позже обычного, но ничего страшного в этом нет.

Специалист отмечает, что средняя полоса России входит в зону рискованного земледелия, где возврат заморозков и снега вплоть до лета — обычное дело. Это всегда нужно учитывать как простым огородникам, так и крупным хозяйствам в сфере АПК.