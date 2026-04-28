«Дни “Роснефти” в СФУ: молодые специалисты “РН-Ванкор” рассказали, как стать частью большой команды

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске в Институте нефти и газа Сибирского федерального университета состоялись «Дни “Роснефти”. Профориентационные мероприятия Компании посетило около 1 000 студентов.
На встрече со студентами представители кадровых подразделений дочерних предприятий «Роснефти», работающих в регионе, рассказали студентам о наиболее востребованных профессиях, условиях трудоустройства, прохождения стажировки и практики.
Нефтяники организовали для студентов лектории и тематические встречи, на которых познакомили молодежь с работой предприятий и спецификой производственных процессов, рассказали о действующих в Компании программах для молодых специалистов. Студенты приняли участие в познавательных тематических играх и квизах, дебатах и квалификационном тестировании.
Молодые специалисты «РН-Ванкор» пригласили студентов на встречу «без галстуков», где в неформальной обстановке обсудили ключевые аспекты начала профессиональной деятельности после студенческой скамьи, адаптационные программы и институт наставничества.
Большой интерес учащиеся СФУ проявили к возможностям участия в научно-исследовательской деятельности, профессионального становления и карьерного роста, вахтовой работы. Молодые нефтяники рассказали, как стать частью большой команды, занимающейся реализацией крупных нефтегазовых проектов «Роснефти».
Сотрудники красноярских научных институтов «Роснефти» познакомили студентов с работой R&D-центра, созданного на базе СФУ по их инициативе. Центр вовлекает перспективных молодых учёных в решение реальных задач Компании в проектной и исследовательской деятельности.
На масштабной ярмарке вакансий студенты могли задать работодателям интересующие вопросы и оставить свое резюм для будущего трудоустройства или прохождения практики.
Напомним, в Восточной Сибири «Роснефть» представлена полным производственным циклом — добычу углеводородов ведут «РН-Ванкор», «Восточно-Сибирская нефтегазовая компания», «Славнефть-Красноярскнефтегаз», «Таас-Юрях Нефтегазодобыча», нефтесервисные — «РН-Бурение», «РН-Сервис», «РН-ГРП». Проектную поддержку оказывают корпоративные научные институты в Красноярске. Переработку осуществляют Ачинский НПЗ, розничная сеть АЗС представлена «РН-Красноярскнефпродукт».
«Роснефть» последовательно реализует политику социального партнёрства, инвестируя в развитие кадрового потенциала в регионах присутствия.
В Красноярском крае «Роснефть» оказывает комплексную поддержку Институту нефти и газа СФУ — развивает материально-техническую базу учебного заведения, поддерживает преподавателей и студентов корпоративными грантами и стипендиями, предоставляет обучающимся возможность проходить практику на своих предприятиях. Сотрудничество включает также разработку и апробацию новых методов разведки и добычи углеводородов, проведение фундаментальных и прикладных исследований, а также поддержку образовательных программ для студентов и специалистов. Партнёрство с СФУ демонстрирует высокую эффективность благодаря сочетанию производственного опыта Компании и научного потенциала университета, что способствует развитию топливно-энергетического комплекса России и укреплению кадрового резерва отрасли.