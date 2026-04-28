«Дни “Роснефти” в СФУ: молодые специалисты “РН-Ванкор” рассказали, как стать частью большой команды

В Красноярском крае «Роснефть» оказывает комплексную поддержку Институту нефти и газа СФУ — развивает материально-техническую базу учебного заведения, поддерживает преподавателей и студентов корпоративными грантами и стипендиями, предоставляет обучающимся возможность проходить практику на своих предприятиях. Сотрудничество включает также разработку и апробацию новых методов разведки и добычи углеводородов, проведение фундаментальных и прикладных исследований, а также поддержку образовательных программ для студентов и специалистов. Партнёрство с СФУ демонстрирует высокую эффективность благодаря сочетанию производственного опыта Компании и научного потенциала университета, что способствует развитию топливно-энергетического комплекса России и укреплению кадрового резерва отрасли.