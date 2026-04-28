Минтруда сказало белорусам, как работа на полставки влияет на размер пенсии. Подробности mogilev.1prof.by сообщила начальник главного управления пенсионного обеспечения Министерства труда и социальной защиты Елена Гоморова.
По ее словам, главными факторами, которые определяют будущую пенсию, являются продолжительность стажа и размер официального заработка.
— Чем больше стаж и выше зарплата, тем выше будет пенсия, — подчеркнула Елена Гоморова.
Вместе с тем особое внимание уделяется периодам работы работы после 1 июля 1998 года. Как поясняет Гоморова, они засчитываются в стаж не автоматически, а с учетом фактически получаемой заработной платы.
В случае, если зарплата не ниже минимальной, то один год работы засчитывается как полный год стажа. Если же доход ниже минимального заработка, что стаж уменьшается пропорционально.
— Например, человек получал 0,5 минимальной зарплаты. Вместо полного года ему засчитают только 6 месяцев стажа, — уточнила начальник главного управления.
Таким образом, работа на полставки не лишает белорусов права на пенсию, однако она напрямую влияет на ее размер, а также количество засчитываемого стажа. Соответственно, чем выше официальный доход и взносы, тем больше окажется будущая пенсия.
