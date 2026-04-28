Минтруда сказало белорусам, как работа на полставки влияет на размер пенсии

Минтруда Беларуси сказало о влиянии работы на поставки на размер будущей пенсии.

Источник: Комсомольская правда

Минтруда сказало белорусам, как работа на полставки влияет на размер пенсии. Подробности mogilev.1prof.by сообщила начальник главного управления пенсионного обеспечения Министерства труда и социальной защиты Елена Гоморова.

По ее словам, главными факторами, которые определяют будущую пенсию, являются продолжительность стажа и размер официального заработка.

— Чем больше стаж и выше зарплата, тем выше будет пенсия, — подчеркнула Елена Гоморова.

Вместе с тем особое внимание уделяется периодам работы работы после 1 июля 1998 года. Как поясняет Гоморова, они засчитываются в стаж не автоматически, а с учетом фактически получаемой заработной платы.

В случае, если зарплата не ниже минимальной, то один год работы засчитывается как полный год стажа. Если же доход ниже минимального заработка, что стаж уменьшается пропорционально.

— Например, человек получал 0,5 минимальной зарплаты. Вместо полного года ему засчитают только 6 месяцев стажа, — уточнила начальник главного управления.

Таким образом, работа на полставки не лишает белорусов права на пенсию, однако она напрямую влияет на ее размер, а также количество засчитываемого стажа. Соответственно, чем выше официальный доход и взносы, тем больше окажется будущая пенсия.

Ранее мы узнали, какие документы нужны работникам для начисления пенсии в Беларуси: что изменилось в 2026 году.

Тем временем Минтруда сказало, кому из белорусов предусмотрено ежемесячное повышение пенсии.

Кстати, синоптики сказали, когда в Беларусь вернется тепло до +23 градусов.

