edna: 51% россиян сталкивались с отменой заказа и нарушением сроков доставки

В сложных ситуациях при онлайн-покупках в первую очередь люди хотят знать сроки урегулирования ситуации (50%) и регулярно получать оповещения о статусе решения проблемы (29%). Почти 40% будут рады материальной компенсации или возврату денег, а 31% — извинениям от лица компании. Молчание компании в нештатной ситуации раздражает две трети (66%) потребителей. Практически половину опрошенных (49%) отталкивает перекладывание ответственности на подрядчиков или самого покупателя. Почти столько же (46%) возмущает бездействие компании. У 45% негатив вызывают ситуации, когда для решения проблемы их постоянно переключают на нового менеджера. Большинство покупателей (80%) не настроены мириться с возникающими проблемами. Так, из них 46% пишут в чат приложения или на сайте, 14% оставляют заявку для связи с менеджером, 9% используют электронную почту. А остальные граждане либо идут в отделение или офис (около 5%), либо пишут и звонят во все возможные каналы сразу (около 6%).