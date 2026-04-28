edna: 51% россиян сталкивались с отменой заказа и нарушением сроков доставки

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Самыми частыми проблемами при онлайн-покупках стали отмена заказа и нарушение сроков доставки — с этим сталкивались 51% россиян. Об этом говорится в исследовании компании edna (есть у ТАСС).
С трудностями при возврате некачественного товара столкнулись 29%, с техническими сбоями на сайтах и в приложениях, в том числе из-за включенных средств обхода блокировок, — треть граждан. Не смогли применить промокод или сертификат 23% участников опроса. У каждого пятого (20%) хоть раз не получалось провести оплату, говорится в исследовании.
Как отмечается в сообщении, практически четверть россиян (23%) заметили больше проблем при онлайн-покупке товаров, поэтому 21% респондентов перешли на офлайн-магазины. Почти 30% не могут «достучаться» до поддержки продавца, 17% отмечают, что проблемы решаются с трудом. Больше времени на решение сложных ситуаций стало уходить у 23% граждан. При этом для 40% в онлайн-покупках ничего не изменилось, а 16% видят положительные изменения.
В сложных ситуациях при онлайн-покупках в первую очередь люди хотят знать сроки урегулирования ситуации (50%) и регулярно получать оповещения о статусе решения проблемы (29%). Почти 40% будут рады материальной компенсации или возврату денег, а 31% — извинениям от лица компании. Молчание компании в нештатной ситуации раздражает две трети (66%) потребителей. Практически половину опрошенных (49%) отталкивает перекладывание ответственности на подрядчиков или самого покупателя. Почти столько же (46%) возмущает бездействие компании. У 45% негатив вызывают ситуации, когда для решения проблемы их постоянно переключают на нового менеджера. Большинство покупателей (80%) не настроены мириться с возникающими проблемами. Так, из них 46% пишут в чат приложения или на сайте, 14% оставляют заявку для связи с менеджером, 9% используют электронную почту. А остальные граждане либо идут в отделение или офис (около 5%), либо пишут и звонят во все возможные каналы сразу (около 6%).
«Когда в сервисах происходят сбои, задержки доставки или проблемы с оплатой, клиент ожидает от компании не формального ответа, а понятного сопровождения: что случилось, в какие сроки будет решен вопрос. Именно здесь важен чат-центр как единая среда для клиентской коммуникации: он позволяет обрабатывать обращения в разных каналах, видеть полную историю взаимодействия, сразу направить обращение на нужного специалиста без повторения контекста. Для бизнеса это уже не просто вопрос сервиса, а фактор доверия, удержания клиента», — рассказал бизнес-партнер чат-центра edna Александр Закордонец.
Исследование проведено в апреле 2026 года, в нем приняли участие 2 237 респондентов из крупных городов России в возрасте от 18 до 75 лет.