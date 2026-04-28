«Ведомости»: Минфин предложил поправки в налогообложение операций с криптовалютой

Согласно документу, одобренному правительственной комиссией 27 апреля, в НК появится отдельная статья 214.12. Она будет регулировать уплату НДФЛ при продаже или обмене цифровых валют. Налоговая база будет рассчитываться как разница между доходами от операций и фактическими расходами на приобретение и хранение активов.