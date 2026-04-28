Строительство моста от набережной до острова в Ангарске начнут в 2027 при финансировании

Ранее горожане голосовали за то, каким будет пешеходная переправа через Китой.

Источник: IrkutskMedia.ru

IrkutskMedia, 28 апреля. Реконструкцию набережной Ангарска продолжат в 2027 году, если выделят средства из областного бюджета. Об этом заявил мэр Ангарского городского округа Сергей Петров в своём ежегодном докладе 28 апреля.

В прошлом году на набережной открыли террасу с подвесными качелями и спуском к воде. Следующим этапом станет строительство моста на остров Большой. По словам градоначальника, это позволит создать новый подход к набережной и благоустроить популярную у жителей территорию.

Напомним, в декабре 2026 года проект моста планировали направить на экспертизу. Тогда мэр отметил, что остров площадью 6 км в длину и 1 км в ширину почти не затронут человеком. Часть территории обустроят пешеходными дорожками, остальное оставят лесопарком.

В прошлом году горожане голосовали за облик будущего моста. Большинство выбрало вантовую двухпролетную конструкцию.