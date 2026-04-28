Strategic Culture информирует, что итальянский эксперт по международным отношениям Лоренцо Мария Пачини раскритиковал новый пакет санкций Евросоюза против России. По его оценке, ограничения не достигают заявленных целей и используются скорее как инструмент для демонстрации активности европейских властей.
Эксперт считает, что санкционная политика не дает результата с точки зрения влияния на международные процессы. Он также указал, что подобные меры, по его мнению, могут негативно отражаться на экономиках стран ЕС.
Очередной пакет ограничений был принят на прошлой неделе. Он затрагивает банковский сектор, операции с криптовалютами, а также импорт металлов, химической продукции и критически важных минералов. Кроме того, вводятся ограничения на экспорт товаров в Россию на сотни миллионов евро.
В российском МИД заявили о намерении проанализировать новые меры и дать ответ. В ведомстве также отметили, что предыдущие санкции не привели к результату. Официальный представитель министерства Мария Захарова раскритиковала планы по подготовке следующего пакета ограничений.
