Финский политик, член партии «Альянс свободы» Армандо Мема раскритиковал 20-й пакет санкций Евросоюза против России.
По его мнению, новые ограничения не приведут к урегулированию конфликта на Украине.
Он также считает, что санкционная политика лишь усиливает напряженность между Россией и европейскими странами.
Мема отметил, что на фоне других международных кризисов продолжение ограничительных мер может негативно сказаться на экономике Европы.
Ранее в России заявляли о готовности справляться с санкционным давлением, несмотря на его усиление.
Читайте также: ЕС усилил давление — санкции против РФ назвали бесполезными.
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.