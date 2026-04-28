Транзит меняется — Казахстан перенаправляет нефть на другие маршруты

Kazinform пишет, что Казахстан в мае перераспределит 260 тыс. тонн нефти на альтернативные маршруты.
Решение связано с корректировкой графика транзита по системе «Дружба» в направлении Германии.
Из общего объема 100 тыс. тонн планируется направить в порт Усть-Луга, еще 160 тыс. тонн — в систему Каспийского трубопроводного консорциума.
В Минэнерго отметили, что изменения уже согласованы с грузоотправителями и не повлияют на годовой план добычи.
Ранее глава ведомства Ерлан Аккенженов сообщал о возможной приостановке транзита казахстанской нефти через Россию в сторону Германии в мае.
По итогам года Казахстан рассчитывал поставить в Германию около 3 млн тонн нефти по системе «Дружба».
В первом квартале 2026 года объем поставок в Германию достиг 730 тыс. тонн, что вдвое больше показателя за аналогичный период предыдущего года.
Поставки в Германию осуществляются с 2023 года через систему магистральных трубопроводов с пунктом сдачи нефти «Адамова застава».
