В Прикамье проект Дома культуры в Косе не прошёл госэкспертизу

Стоимость объекта оценивалась в 206 миллионов рублей.

Проект Дома культуры в Косе не прошёл госэкспертизу, информация об этом появилась на сайте Единого государственного реестра заключений.

Документацию для экспертизы подготовило пермское АО «Проектный институт реконструкции и строительства», а застройщиком выступает Управление капитального строительства Пермского края.

Стоимость объекта оценивалась в 206 миллионов рублей. Дом культуры рассчитывался на 200 мест. Однако 23 апреля стало известно, что проект не прошёл экспертизу.

Напомним, в начале апреля научно-проектная документация по восстановлению и приспособлению объекта культурного наследия регионального значения «Королёвские номера» получила положительное заключение госэкспертизы.