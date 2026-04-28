В Прикамье проект Дома культуры в Косе не прошёл госэкспертизу

Проект Дома культуры в Косе не прошёл госэкспертизу, информация об этом появилась на сайте Единого государственного реестра заключений.
Документацию для экспертизы подготовило пермское АО «Проектный институт реконструкции и строительства», а застройщиком выступает Управление капитального строительства Пермского края.
Стоимость объекта оценивалась в 206 миллионов рублей. Дом культуры рассчитывался на 200 мест. Однако 23 апреля стало известно, что проект не прошёл экспертизу.
Напомним, в начале апреля научно-проектная документация по восстановлению и приспособлению объекта культурного наследия регионального значения «Королёвские номера» получила положительное заключение госэкспертизы.