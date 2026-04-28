Ростовской области присвоен второй кредитный рейтинг

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» на основании анализа экономических данных присвоило Ростовской области второй кредитный рейтинг ruA+. Это на один уровень выше раннее присвоенного агентством АКРА (Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство).
Присвоение второго кредитного рейтинга дает следующие ключевые преимущества:
потенциальное снижение стоимости заимствований. Чем выше рейтинг, тем ниже процент, под который регион может разместить ценные бумаги;
попадание облигаций в ломбардный список Банка России — перечень ценных бумаг, которые принимаются Банком России в качестве залога при предоставлении кредитов коммерческим банкам. Это расширяет круг возможных инвесторов за счет повышения ликвидности ценных бумаг.
По рейтингу установлен стабильный прогноз, что предполагает высокую вероятность сохранения кредитного рейтинга на текущем уровне на горизонте 12 месяцев.
По оценке специалистов, рейтинг кредитоспособности Ростовской области обусловлен высоким уровнем развития экономики, умеренно высоким уровнем демографического развития, развитым рынком труда, комфортным уровнем инвестиционного климата и сбалансированности бюджета, а также низкой долговой нагрузкой.
Положительное влияние на уровень рейтинга оказывают высокая бюджетная автономия, низкий уровень долга, а также высокие значения ряда социально-экономических показателей. Сдерживающее влияние оказывает невысокая гибкость расходной части бюджета, негативная динамика населения.
Об этом сообщил сайт правительства Ростовской области.