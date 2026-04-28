Как аграриям Центральной России помогает страхование урожая

— На первых этапах развития системы акцент в мерах Минсельхоза и законодателей был на том, чтобы привлечь аграриев к страхованию с помощью различных мер стимулирования, а хозяйствам была предоставлена возможность широкого выбора условий защиты. Сейчас меры стимулирования уменьшены. Во-вторых, в 2023—2024 годах был проведен подробный анализ того, как отработали выбранные аграриями варианты. Выяснилось, что ряд хозяйств на этапе заключения договора неоправданно выбирали ограниченное страховое покрытие на случай только самых больших убытков, чтобы сэкономить на расходах на страхование, а потом были разочарованы при гораздо меньших потерях. Поэтому с 2025 года по программе «мультириск» снижен размер максимально допустимой франшизы — доли участия агрария в риске, которая вычитается из выплаты, — с 50 до 30 процентов от страховой суммы. Кроме того, мы пересмотрели условия страхования по «мультириску», внеся ряд изменений по запросам аграриев, — прокомментировал Корней Биждов.