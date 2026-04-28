Как аграриям Центральной России помогает страхование урожая

В России идет весенняя посевная кампания. Синоптики затрудняются в прогнозах: в прошлые годы серьезные убытки аграриям принесли так называемые возвратные заморозки — когда в мае температура резко упала и повредила всходы, — а также засухи и дожди. Нивелировать риски можно с помощью страхования урожая, а сэкономить — благодаря господдержке. Центральный федеральный округ — в основном за счет регионов Черноземья — лидирует по агрострахованию, но всегда есть куда расти.
Весенняя посевная кампания в России набирает обороты. Посевная площадь в 2026 году, по планам, должна составить 83 миллиона гектаров, рассказал на совещании по вопросам весеннего сева 17 апреля вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев. Ставя задачи регионам, он также отметил необходимость продолжать работу по увеличению застрахованной посевной площади.
По планам федеральных властей, к 2030 году в целом в стране охват посевов страхованием должен достигнуть 30 процентов (план на этот год — 20,4 процента). Эти данные прозвучали на итоговом совещании в аграрном комитете Совета Федерации по агрострахованию в конце февраля. Замминистра сельского хозяйства РФ Елена Фастова отметила, что это средний общемировой уровень. По ее словам, достигнуть его в стране, где агропромышленный комплекс является одним из драйверов экономики, реально.
Лидеры защиты полей.
По данным Национального союза агростраховщиков (НСА), в 2025 году уже традиционно наибольшие посевные площади были застрахованы в Центральном и Южном федеральных округах, в которых расположены самые урожайные земли: в обоих было защищено по 3,4 миллиона гектаров. Чуть меньше показатель в Приволжском округе — 3,3 миллиона. Слегка до этого уровня не дотянул Сибирский округ с 2,9 миллиона гектаров. В остальных страхование значительно меньше, выделяется только Северо-Кавказский округ с 1,2 миллиона.
Лидерами традиционно стали южные регионы: в Ростовской области аграрии защитили 1,5 миллиона гектаров, в Ставропольском и Краснодарском краях — по чуть более 1,1 миллиона. От Центральной России в десятку крупнейших регионов вошли Воронежская и Тамбовская области, застраховавшие 720 тысяч и 597 тысяч гектаров.
Всего же в 72 регионах было застраховано 15,2 миллиона гектаров. Это более 19 процентов от посевных площадей прошлого года в стране. А в 26 регионах охват страховой защитой превосходит среднероссийский уровень. Максимальные показатели — у высокорисковых регионов Сибири и Дальнего Востока (Забайкалье — 77 процентов, Томская область — 43, Приморский край — 42), но и ряд крупнейших южных регионов уже имеет значимые показатели охвата: Ставрополье — 37 процентов, Ростовская область и Краснодарский край — по 30.
Из застрахованной в прошлом году площади сева 6,6 миллиона гектаров относится к страховой защите озимых, высеянных под урожай 2026 года. По данным Дмитрия Патрушева, площадь озимого клина — 20 миллионов гектаров. Таким образом, охват озимых страхованием уже достиг 33 процентов.
В ЦФО в прошлом году было защищено 22 процента от общей посевной площади округа. В том числе застрахованы под урожай этого года 1,6 тысячи гектаров озимых, высаженных еще прошлой осенью.
Лидирует, конечно, Черноземье. Его представители — Воронежская и Тамбовская области — вошли в топ-3 не только по величине застрахованной площади, но и по охвату посевов защитой — 27 процентов и 31 процент соответственно. Лидером по охвату в ЦФО стала Липецкая область с 36 процентами: в абсолютных числах это 491 гектар и третье место в округе.
Еще в трех регионах Черноземья охват также составляет как минимум 20 процентов, а площадь застрахованных посевов превышает 250 тысяч гектаров. В Орловской области защищено 311 тысяч (24 процента), в Курской — 291 тысяча (20), в Белгородской — 251 тысяча (20).
Впрочем, всех их «подвинула» нечерноземная Рязанская область, ставшая четвертой в ЦФО по страхованию урожая. Местные аграрии, как и орловские, защитили 311 тысяч гектаров, но охват составил 27 процентов.
Также более 100 гектаров было застраховано в Тульской и Брянской областях — 144 и 122 гектара соответственно. В обоих регионах охват составил 15 процентов.
Остальные субъекты совокупно застраховали 116 гектаров — от 38 гектаров в Тверской области до трех в Костромской. Доля от общего объема посевов более-менее значима только в двух регионах: во Владимирском (11 процентов, 29 гектаров) и Ивановском (10 процентов, 18 гектаров). Наименьший охват — по два процента — в Смоленской (восемь гектаров) и Ярославской (пять гектаров) областях.
Урожайные выплаты.
На совещании в Совете Федерации председатель аграрного комитета Александр Двойных напомнил, что последние два года урожай погибал от весенних заморозков, летних засух и осенних ливней. По его данным, в 2024—2025 годах режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в АПК вводился 59 раз в 38 регионах, что почти вдвое превышает показатели предыдущего двухлетнего периода (34 ЧС в 28 регионах). Агрострахование выполняет роль буфера и принимает на себя большую часть убытков, подчеркнул сенатор.
По информации НСА, всего в 2024—2025 годах на полях и в садах России произошли события, которые привели к гибели сельхозкультур, оплаченной к 1 марта страховыми компаниями по договорам с господдержкой, на общую сумму 13,3 миллиарда рублей. Из них 7,1 миллиарда пришлось на убытки в 2024 году, 6,2 миллиарда — на 2025 год.
Лидером по выплатам за погибший урожай за период с начала 2024-го по февраль 2026 года стал Южный округ — 8,9 миллиарда рублей. Юг России ранее считался наиболее благополучным по условиям ведения сельского хозяйства, но за последние два года его регионы серьезно пострадали от длительной засухи и весенних заморозков, пояснил президент НСА Корней Биждов.
Фермерам Центральной России за тот же период было выплачено 818 миллионов рублей. Из них 78 процентов, или 641 миллион, пришлось на компенсации по возвратным заморозкам. Еще 143 миллиона было выплачено за различные явления засухи (атмосферная, почвенная, суховей) — это 17 процентов. За переувлажнение аграрии получили 23 миллиона, доля составила три процента. Остальные выплаты пришлись на иные случаи — например, на град, пыльную бурю или ледяную корку.
Наибольшую сумму получили тамбовские аграрии — 293 миллиона рублей. Белгородским фермерам было выплачено 266 миллионов, воронежским — 176 миллионов. Также выплаты были в Орловской, Рязанской, Курской, Калужской, Липецкой и Владимирской областях.
Качество важнее роста.
Несмотря на задачи роста охвата, в 2025 году в сравнении с 2024-м площадь застрахованных посевов в стране выросла только в ЮФО, СКФО и Сибири. В ЦФО из регионов-лидеров рост отмечался только в Тульской области, где было застраховано на 23 гектара больше, чем годом ранее (121).
В НСА пояснили, что это явление было связано с перестройкой условий — в 2024—2025 годах главной задачей в развитии системы агрострахования было не расширение охвата посевных площадей, а повышение эффективности страховой защиты. Для этого Минсельхоз России и НСА разработали и реализовали специальную карту мер.
— На первых этапах развития системы акцент в мерах Минсельхоза и законодателей был на том, чтобы привлечь аграриев к страхованию с помощью различных мер стимулирования, а хозяйствам была предоставлена возможность широкого выбора условий защиты. Сейчас меры стимулирования уменьшены. Во-вторых, в 2023—2024 годах был проведен подробный анализ того, как отработали выбранные аграриями варианты. Выяснилось, что ряд хозяйств на этапе заключения договора неоправданно выбирали ограниченное страховое покрытие на случай только самых больших убытков, чтобы сэкономить на расходах на страхование, а потом были разочарованы при гораздо меньших потерях. Поэтому с 2025 года по программе «мультириск» снижен размер максимально допустимой франшизы — доли участия агрария в риске, которая вычитается из выплаты, — с 50 до 30 процентов от страховой суммы. Кроме того, мы пересмотрели условия страхования по «мультириску», внеся ряд изменений по запросам аграриев, — прокомментировал Корней Биждов.
Условия защиты.
Застраховаться фермеры могут с господдержкой — на это бюджет выделяет существенные средства. Власти оплачивают до 50 процентов от стоимости страхового полиса, аграрий вносит только первую часть взноса.
При этом, как анонсировал Минсельхоз РФ, для регионов, которые подвержены ЧС в агропромышленном комплексе, в дальнейшем получение льготных кредитов будет увязано с наличием агрострахования.
Александр Двойных назвал это логичным шагом в развитии системы господдержки фермеров:
— Логика государства проста: оно субсидирует работы и может требовать, чтобы бюджетные инвестиции были застрахованы. Не может государство выдавать деньги тем предприятиям, которые пренебрегают защитой.
Страховщики и банки уже ведут подготовку нового порядка вместе с Минсельхозом. Пилотная отработка запланирована в Ростовской области.
Страховые виды.
В весеннюю посевную кампанию аграрии могут воспользоваться на условиях субсидирования двумя программами страхования — «мультирисковой» и на случай ЧС. Первая компенсирует снижение урожайности в хозяйстве, которое возникло из-за опасных природных явлений — они должны быть указаны в полисе. Вторая обеспечивает возмещение потерь с каждого списанного при ЧС гектара в пределах прямых издержек на его возделывание.
По словам Корнея Биждова, на сегодня фермерам максимально упрощен путь к страхованию, так что проблем теперь нет и для малых хозяйств:
— Мы разработали типовой договор с простыми и понятными условиями, где нет примечаний мелким шрифтом и звездочек. С 2022 года действует страхование по ЧС. Если власти вводят режим чрезвычайной ситуации, выплата происходит практически «автоматом», не нужно никаких длительных подтверждений. Это, образно говоря, как ОСАГО для автомобилистов.
Полис по ЧС оформляется тоже максимально просто и может быть примерно наполовину дешевле полиса по мультирисковому страхованию, добавил глава НСА.
Программа по ЧС пользуется популярностью, подтверждают страховщики. На том же совещании в Совете Федерации глава «РСХБ-Страхования» Сергей Простатин рассказал, что у них в шести регионах страхование по ЧС достигает 90 процентов.
Вместе с тем, подчеркнул Корней Биждов, не стоит сбрасывать со счетов и «мультириск». По такому полису компенсация убытков значительно выше, нет зависимости от решений властей региона по объявлению режима ЧС. Возможно, поэтому в ЦФО в 2025 году больше площадей было застраховано по этой программе — 2,3 миллиона гектаров (и миллион по «мультириску»).
Усложненные условия по «мультириску» не означают проблем с получением выплат. Корней Биждов рассказал, что в 2026 году условия получения выплат по таким договорам были значительно улучшены.
Ключевое изменение — теперь при гибели урожая можно обратиться за 50 процентами страховой выплаты сразу после уборки культуры, а не ждать официального оформления итогов сезона с подачей отчетности в Росстат в конце года. Таким образом, средства выплаты можно будет использовать для сева озимых.
Кроме того, упрощено получение выплаты в случае локальных стихийных бедствий. Так, если сельхозкультуры будут повреждены из-за града или гидрологических событий (половодья, наводнения), то такой страховой случай можно будет подтвердить без обращения к данным Гидрометцентра — будет достаточно фото- и видеофиксации места события по установленному порядку. В этом поможет и специальное мобильное приложение для аграриев и экспертов по интеграции данных с полей в системы космомониторинга.
— В привязке ко времени и месту можно зафиксировать страховое событие, передать фото и видео, при необходимости — уточнить данные, так как страховщик сразу видит всю информацию, — отметил президент НСА.
При этом ничто не мешает аграриям совмещать оба вида страхования — и по ЧС, и по «мультириску». Главное, подчеркнули в НСА, вовремя застраховаться — не позднее чем через 15 дней после завершения сева.
Улучшению ситуации способствует и цифровизация агрострахования. По словам Корнея Биждова, космический мониторинг позволяет в режиме реального времени видеть ситуацию на полях. Также разработан онлайн-калькулятор, который при вводе аграрием всех необходимых данных (регион, сельхозкультура, площадь посева, средняя урожайность и средняя стоимость культуры при продаже, вид страхования) рассчитает примерную стоимость полиса и сумму возмещения.
— Принятые меры уже привели к тому, что число отказов в выплатах в 2025 году снизилось почти на 30 процентов. Это произошло главным образом из-за снижения франшизы и более адекватного выбора рисков аграриями. Вместе с тем, учитывая климатическую нестабильность, рекомендуем аграриям при выборе программы «мультириск» включать в договор все риски, — отметил Корней Биждов.