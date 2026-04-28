В Воронежской области у домов начали забирать деньги со спецсчетов

Почти две трети домов, которых лишили спецсчетов, оказались под ударом из-за старых лифтов. Подъемники, которые прослужили более 25 лет, нужно было заменить по всей стране до 2025 года, но с этой задачей не справился ни один регион. Срок продлили до февраля 2030-го. По данным областного министерства ЖКХ и энергетики, осталось обновить 1033 устройства, на что по текущим ценам необходимо 4,1 миллиарда рублей. По подсчетам чиновников, при переходе на попечение регоператора жильцы домов, где ранее были заведены спецсчета, смогут к 2030-му накопить 2,3 миллиарда. Остальную сумму придется изыскивать за счет внутренних заимствований (в «общем котле» такое возможно), дополнительных доходов фонда (проценты по депозитам), экономии на торгах и индексации взносов (с 2026-го для домов с лифтами тариф стал на 50 копеек выше стандартного). Кроме того, из казны региона обещают по-прежнему выделять субсидии на замену лифтов — около 450 миллионов рублей.