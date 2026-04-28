В Воронежской области у домов начали забирать деньги со спецсчетов

Перевод накоплений на капитальный ремонт со специальных счетов в общий котел регионального оператора стартовал в регионе. У жильцов 362 многоквартирных домов заберут средства, собранные по целевому сбору в связи с тем, что они не успели организовать работы в срок.
Виды ремонта и период, в который его необходимо выполнить, прописаны в областной программе. Сейчас под санкции подпали многоэтажки, где в 2023—2025 годах должны были обновить кровли, фасады, инженерные системы или заменить лифты. «Отстающие» дома обнаружены в семи городах и районах Воронежской области. Абсолютное большинство — 310 — находится в столице региона. По два десятка домов расположено в Борисоглебске и Павловске, восемь — в Семилуках, по одному — в Новоусманском районе, Боброве и Бутурлиновке.
Как пояснили в фонде капремонта многоквартирных домов Воронежской области, согласно части 7 статьи 189 Жилищного кодекса при отставании от плановых сроков в домах со спецсчетами местные власти получают сигнал от госжилинспекции. Далее владельцам счета отправляется решение о переводе средств регоператору. На добровольное перечисление денег по закону дается месяц. Если по истечении этого срока накопления не поступают в фонд, процесс переходит в судебную плоскость. Иск может подать региональный оператор капремонта, любой житель конкретного дома или местная администрация.
Почти две трети домов, которых лишили спецсчетов, оказались под ударом из-за старых лифтов. Подъемники, которые прослужили более 25 лет, нужно было заменить по всей стране до 2025 года, но с этой задачей не справился ни один регион. Срок продлили до февраля 2030-го. По данным областного министерства ЖКХ и энергетики, осталось обновить 1033 устройства, на что по текущим ценам необходимо 4,1 миллиарда рублей. По подсчетам чиновников, при переходе на попечение регоператора жильцы домов, где ранее были заведены спецсчета, смогут к 2030-му накопить 2,3 миллиарда. Остальную сумму придется изыскивать за счет внутренних заимствований (в «общем котле» такое возможно), дополнительных доходов фонда (проценты по депозитам), экономии на торгах и индексации взносов (с 2026-го для домов с лифтами тариф стал на 50 копеек выше стандартного). Кроме того, из казны региона обещают по-прежнему выделять субсидии на замену лифтов — около 450 миллионов рублей.