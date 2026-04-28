Повысят ли пороги пенсионных выплат в ближайшее время

Это значит, что сумма, которую сейчас можно снять из Единого накопительного пенсионного фонда на жильё или лечение, может уменьшиться. В Отбасы банке советуют не откладывать решение, если вы планируете использовать пенсионные излишки. Один из вариантов — перевести деньги на депозит и направить их на покупку или улучшение жилья.
При этом на портале Открытые НПА уже опубликован проект постановления. В нём предлагается изменить правила и пересчитать пороги достаточности, чтобы пенсионные выплаты в будущем были более стабильными.
В Министерство труда и социальной защиты населения пояснили, что изменится сам подход к расчёту порогов. Сейчас они считаются на основе прогнозов — минимальной зарплаты, прожиточного минимума и будущих взносов. Новая модель будет учитывать, сколько денег человеку нужно накопить, чтобы получать ежемесячную пенсию до конца жизни. Расчёты приблизят к принципу пенсионного аннуитета — когда накопления передаются страховой компании, а она выплачивает пожизненный доход.
При этом сам аннуитет вводить не будут — изменится только формула расчёта. Теперь будут учитывать продолжительность жизни, желаемый размер выплат и доходность накоплений. Если денег окажется недостаточно для пожизненной пенсии, снять их не разрешат.
Как перевести пенсионные накопления.
Для перевода средств из ЕНПФ в Отбасы банк необходимо выполнить несколько шагов: получить электронную цифровую подпись и установить NCALayer; проверить доступную сумму в личном кабинете ЕНПФ; открыть специальный счёт в Отбасы банке; подать заявку на платформе enpf-otbasy.kz с указанием цели и суммы; дождаться зачисления средств и подтвердить документы.
Весь процесс, как отмечается, может занять от нескольких дней до нескольких недель. Эксперты не исключают, что после повышения порогов доступ к части пенсионных накоплений станет более ограниченным, поэтому решение о переводе средств стоит принимать с учётом возможных изменений уже в ближайшие месяцы.
