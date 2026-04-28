В Новосибирске подготовили новую схему развития метро

В Новосибирске завершили разработку новой генеральной схемы развития метрополитена. Документацию передали в мэрию для согласования, сообщил мэр города Максим Кудрявцев.
По его словам, проект предусматривает поэтапное развитие подземки. На первом этапе планируется продление Дзержинской линии — строительство станций «Молодежная» и «Гусинобродская», а также возведение метродепо «Волочаевская».
Как уточнил первый заместитель мэра Иосиф Кодалаев, сейчас материалы находятся на рассмотрении в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области. В ходе подготовки специалисты проанализировали более 20 вариантов развития метро.
Ожидается, что реализация схемы позволит расширить транспортную доступность районов города и создать основу для дальнейшего развития метрополитена.