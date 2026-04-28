Дано объяснение быстрому износу тормозов автомобиля

Автомобильный эксперт Никита Родионов в беседе с RG.RU рассказал, что может приводить к быстрому износу тормозов в авто.
По словам эксперта, главной причиной ускоренного износа чаще всего становится не столько качество самих колодок, сколько режим эксплуатации. Он обратил внимание на то, что влияние оказывают такие факторы, как городская езда в пробках, частые разгоны, резкие торможения и движение в стиле «старт-стоп».
Как заметил Родионов, при активном торможении фрикционный слой колодки постоянно работает на повышенных температурах, на его поверхности возникают микротрещины и зоны пригорания, из-за чего, в свою очередь, неравномерно и значительно быстрее расчетного ресурса стирается материал.
Собеседник издания отметил, что есть и еще более сложные условия, например, холмистая местность и затяжные спуски, и в таких регионах без использования торможения двигателем нагрузка на передние тормозные механизмы многократно возрастает, а срок службы колодок и дисков сокращается почти в два раза.
Эксперт также предупредил, что на рынке сейчас встречаются недорогие, несертифицированные тормозные колодки и подделки под известные бренды, в которых снижение цены достигается за счет более мягкого или нестабильного фрикционного материала. Родионов подчеркнул, что такие изделия интенсивно стираются и нередко и нередко повреждают рабочую поверхность диска, формируя на нем борозды и ступеньки, что в дальнейшем требует либо проточки диска, либо его досрочной замены.
Читайте также: Автомобилисты в растерянности: снег вернулся, а летние шины уже надеты.
