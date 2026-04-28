Ричмонд
+8°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Петербурге ускорилось строительство метро

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов на встрече с президентом Владимиром Путиным доложил об ускорении темпов строительства метрополитена. В настоящее время под землей работают пять проходческих щитов, к сентябрю планируется запустить шестой. Численность строителей увеличена до 6,5 тыс. человек. Ведется проектирование линий до аэропорта Пулково и «Экспофорума».

Источник: Коммерсантъ

По словам губернатора, два новых проходческих щита заказаны на петербургском Обуховском заводе. Губернатор Беглов напомнил, что после банкротства старого «Метростроя» городу пришлось создавать собственную компанию и сохранять специалистов. Сейчас штат метростроителей достиг почти 6,5 тыс. человек. В числе приоритетных проектов — продление линии до аэропорта Пулково и конгрессно-выставочного центра «Экспофорум».

По оценкам Смольного, строительство первого участка метро до Пулково потребует около 40 млрд рублей и займет примерно три года. Работы планируется начать после завершения строительства станций «Горный институт» и «Театральная».

Александр Беглов: биография губернатора Санкт-Петербурга
Александр Беглов работал в строительной отрасли, примерил на себя роль чиновника и в конце концов перешел в большую политику. Главное из биографии губернатора Санкт-Петербурга — в материале.
Читать дальше