В Петербурге ускорилось строительство метро

По словам губернатора, два новых проходческих щита заказаны на петербургском Обуховском заводе. Губернатор Беглов напомнил, что после банкротства старого «Метростроя» городу пришлось создавать собственную компанию и сохранять специалистов. Сейчас штат метростроителей достиг почти 6,5 тыс. человек. В числе приоритетных проектов — продление линии до аэропорта Пулково и конгрессно-выставочного центра «Экспофорум».
По оценкам Смольного, строительство первого участка метро до Пулково потребует около 40 млрд рублей и займет примерно три года. Работы планируется начать после завершения строительства станций «Горный институт» и «Театральная».