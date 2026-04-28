В Петербурге ускорилось строительство метро

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов на встрече с президентом Владимиром Путиным доложил об ускорении темпов строительства метрополитена. В настоящее время под землей работают пять проходческих щитов, к сентябрю планируется запустить шестой. Численность строителей увеличена до 6,5 тыс. человек. Ведется проектирование линий до аэропорта Пулково и «Экспофорума».