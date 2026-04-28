Время прохождения границы в Казахстане сократится благодаря платформе Smart Cargo

АСТАНА, 28 апр — Sputnik. Время прохождения границы в Казахстане сократится до 30 минут благодаря цифровой платформе Smart Cargo, заявил министр транспорта Нурлан Сауранбаев на заседании правительства.
По его словам, платформа Smart Cargo стала ключевым инструментом трансформации отрасли, которая объединяет госорганы и бизнес.
«Система через QR-коды обеспечивает доступ к данным о грузе, автоматически проверяет документы, строит маршруты и определяет необходимые разрешения», — указывается в сообщении.
Министр отметил, что это позволит сократить время пересечения границы с 4 часов до 30 минут.
«Цифровизация затронула и железнодорожный сектор, где реализуется около 10 проектов. Основным является система диагностики KinetiX, которая заменила ручной осмотр вагонов. Если ранее проверка занимала до 2 часов, то сейчас система в реальном времени оценивает вагоны по 9 ключевым параметрам всего за 8 минут», — указывается в сообщении.
Интеллектуальная видеоаналитика автоматически выявляет и прогнозирует дефекты, что существенно повышает безопасность и скорость движения поездов, отметил министр.
Цифровизация сферы транспорта в ЕАЭС: не опция, а стратегическая необходимость.
Он добавил, что в республике также внедряют систему контроля грузоперевозок на автодорогах, которая сопоставляет данные с весовых станций и фиксирует нарушения, снижая износ дорожного полотна.
«Формируется единая интеллектуальная транспортная система е-Көлік. Платформа будет создана на базе QazTech и объединит все виды транспорта», — подчеркнул Сауранбаев.
Система позволит собирать и обрабатывать данные, прогнозировать транспортные потоки и автоматически принимать решения, добавил министр.
Транспортная отрасль является одним из крупнейших генераторов данных, и искусственный интеллект становится основным инструментом их обработки. Поэтому система Е-Көлік позволит управлять отраслью на опережение, подчеркнул Сауранбаев.