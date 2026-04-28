Сбор плодов и ягод в Волгоградской области вырос в 2,2 раза

Урожайность составила в среднем 215,4 центнера с гектара. Это на 63% больше, чем было в 2024 году. Наиболее высокая урожайность плодов и ягод зафиксирована в сельскохозяйственных организациях — 346,7 центнера с 1 гектара убранной площади. Лидером среди муниципалитетов по сбору фруктов стал Городищенский район.