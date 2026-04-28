Подсолнечное масло возглавило топ-5 экспорта продуктов из РФ в Беларусь

Беларусь оказалась в лидерах по экспорту российского подсолнечного масла, сообщает «Агроэкспорт».
В целом, за период январь-февраль 2026 года поставки продукции из России в Беларусь увеличились на 20% (в сравнении с 2025-м), составив примерно 670 миллионов в долларовом эквиваленте.
За первые два месяца 2026 года в Беларусь поставили 575 тысяч тонн продукции российского аграрного сектора.
Первое место в российском экспорте продуктов в стоимостном выражении заняло подсолнечное масло. Его в Беларусь поставили более чем на $98 миллионов (плюс 16% к прошлому году). На втором месте — поставки кормов для кошек и собак примерно на 37 миллионов долларов (плюс 75%). Третье место в структуре поставок заняли семена рапса, которых поставили меньше, чем в 2025 году, но все равно более чем на $33 миллионов (минус 8%).
Также в топе — экспорт в Беларусь соевых бобов, которых поставили в 3,6 раза больше, нарастив импорт до 28 миллионов долларов. Затем следует импорт растворимого кофе, объем поставок которого составил 18 миллионов долларов (плюс 90%). И еще Беларусь в 2,3 раза стала больше закупать мороженой скумбрии в России — на $4,6 миллиона.