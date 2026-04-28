В Омске Северный обход строят с опережением графика

Строительство Северного обхода Омска ведётся с опережением графика. Об этом сообщил Виталий Хоценко, опубликовавший в своём телеграм-канале новые фото со стройки.
По его словам, работы одновременно идут сразу на нескольких участках будущей трассы. Параллельно строятся искусственные сооружения, включая мост через Иртыш и несколько путепроводов.
Проект реализуется в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» и находится на постоянном контроле главы региона. Общая протяжённость четырёхполосной дороги составит 66 километров. Новый обход соединит федеральные трассы Омск — Тюмень (Р-402) и Омск — Новосибирск (Р-254 «Иртыш»).
Ожидается, что после ввода в эксплуатацию дорога позволит снизить нагрузку на улично-дорожную сеть Омска и повысить безопасность движения. Старт строительству Северного обхода дали в октябре прошлого года.