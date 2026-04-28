Покупки растут, траты падают — рынок техники уходит в бюджет

В первом квартале 2026 года россияне чаще заказывали электронику из-за рубежа, но стали тратить меньше, передает «Коммерсант».
Количество заказов выросло на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом суммарные расходы сократились на 10%, а средний чек упал на 18% и составил 57,7 тыс. рублей. Снижение среднего чека фиксируется с прошлого года.
Наиболее востребованной категорией остаются смартфоны, однако их доля уменьшилась до 28,4%. Сократился интерес и к ноутбукам и игровым приставкам. Одновременно усилился спрос на комплектующие для ПК и аудиотехнику. Лидером по отдельным позициям стал процессор AMD Ryzen 7 9800X3D, за ним следует игровая приставка Sony Playstation 5, третье место занимает смартфон iPhone 15.
Участники рынка связывают рост трансграничных заказов с ограничением ассортимента у российских дистрибуторов и более низкими ценами за рубежом. Разница в стоимости может достигать 5−15% даже с учетом пошлин.
Параллельно аналогичные тенденции фиксируются и внутри страны. За неполные четыре месяца 2026 года снизились как медианная стоимость покупок электроники и бытовой техники — на 8−10%, так и количество транзакций — на 6−7%.
Снижение спроса связывают с изменением потребительского поведения: покупатели чаще экономят и реже используют кредитные средства. Наиболее заметное падение наблюдается в офлайн-рознице.
Рынок развивается неравномерно. Продажи ноутбуков в первом квартале сократились примерно на 19% в денежном и количественном выражении. Смартфоны показали более умеренное снижение — около 5% в деньгах и 6% в штуках.
В то же время отдельные категории демонстрируют рост. Увеличились продажи холодильников, игровых консолей и роутеров. Это связывают с переориентацией спроса на бытовую технику, домашнюю инфраструктуру и развлечения.
