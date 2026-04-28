ИИ будет управлять энергосистемой в Казахстане

Система прогнозирует выработку электроэнергии на сутки вперед с учетом погодных данных, истории генерации и текущих условий эксплуатации объектов. Это позволяет повысить точность планирования, заранее видеть возможные отклонения от плановых объемов и более эффективно балансировать энергосистему. Пилотное внедрение реализуется на объектах KEGOC и «Самрук-Энерго». Продукт имеет потенциал для дальнейшего масштабирования на все объекты генерации ВИЭ. Ожидаемый эффект — снижение отклонений фактической выработки ВИЭ от плановых показателей до 25%, а также достижение экономического эффекта до 1,2 млрд тенге в год за счет сокращения издержек, связанных с неточным планированием генерации.