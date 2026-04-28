ФНС раскрыла сумму вычетов, предоставленных автоматически в 2026 году

Федеральная налоговая служба (ФНС) с начала года предоставила налоговые вычеты в автоматизированном режиме более чем на 200 млрд руб. Об этом сообщил глава ведомства Даниил Егоров на заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.
«Мы реализовали модель, по которой [предоставляем] вычеты на лечение, обучение, спорт. Мы за счет взаимодействия с этой сферой услуг получаем от них данные, автоматически заполняем и предоставляем нашим гражданам. Если взять, например, 2026 год, то таким автоматизированным образом мы уже предоставили вычетов на сумму больше 200 млрд руб.», — сказал Егоров (цитата по ТАСС).
Налоговый вычет — это сумма, на которую уменьшается налогооблагаемая база при соблюдении определенных условий. Также это возможность частично вернуть налог на доходы, уплаченный ранее.
Налоговый вычет можно получить за покупку недвижимости, оплату лечения или обучения ребенка, а также за оформление ипотечного кредита.
Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) в феврале направил министру финансов Антону Силуанову письмо, в котором предложил внедрить механизм автоматического начисления налоговых вычетов по наиболее востребованным категориям. Он отметил, что действующий порядок сбора бумажных документов и заполнения декларации 3-НДФЛ для подачи налогового вычета становится «непреодолимым барьером» для пенсионеров и маломобильных граждан.
Депутат предложил ФНС на основе имеющихся данных формировать и направлять гражданину персональное уведомление с рассчитанной суммой вычета.
