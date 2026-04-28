Ричмонд
+8°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Утильсбором в Беларуси будут облагаться самоходные косилки и комбайны

Стали известны новые размеры ставок утилизационного сбора, которые вводит белорусское правительство.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 28 апр — Sputnik. Различные виды сельскохозяйственных самоходных машин, а также самоходные косилки, будут облагаться утилизационным сбором с 29 апреля, следует из официально опубликованного постановления Совмина Беларуси.

Например, ставка на самоходную косилку, которая произведена не более трех лет назад, равна 26 080,45 рубля. На зерноуборочные комбайны, в зависимости от мощности силовой установки, -от 15 648,27 до 78 241,34 рубля (если машина сделана не более трех лет назад). Техника, которая старше трех лет, облагается еще более высокими ставками.

В список также вошли самоходные опрыскиватели для защиты растений, силосоуборочные комбайны, гусеничные тракторы для сельского хозяйства, колесные тракторы, снегоходы, мотовездеходы, снегоболотоходы, погрузчики лесоматериалов и другие виды техники.

Изменились и ставки на транспортные средства, которые ранее облагались утильсбором. Их повысили на 7%. Правительство уже объяснило такое решение защитой внутреннего рынка как Беларуси, так и Союзного государства в целом.

«Белорусские автопроизводители освобождаются от уплаты утильсбора в случае принятия на себя обязательств по утилизации транспортных средств, самоходных машин и прицепов к ним», — также уточнили ранее в Совмине.

При этом новый документ минимально затрагивает интересы физлиц. Вне зависимости от типа и объема двигателя транспортного средства, с даты производства которого не более трех лет, сбор увеличен с 544,5 до 624,92 рубля. Если машина «старше» трех лет, утильсбор будет 1282,02 рубля (было 1089 рублей).

