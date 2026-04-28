Первый вице-президент «Норникеля» Евгений Федоров: «Важным достижением первого квартала 2026 года стал вывод Серной программы на полную мощность»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Компания «Норникель» опубликовала предварительные производственные результаты за первый квартал 2026 года. Согласно представленным данным, производство никеля составило 42 тыс. тонн, что соответствует уровню первого квартала прошлого года.
По остальным металлам объемы производства, в сравнении с 2025 годом, снизились в силу «эффекта высокой базы первого квартала прошлого года и перераспределения объемов выпуска товарной продукции между кварталами». В частности, производство меди составило 99 тыс. тонн, палладия — 608 тыс. тр. унций и платины — 136 тыс. тр. унций.
При этом компания подтверждает прогноз производства металлов на 2026 год на уровне ранее опубликованного.
Первый вице-президент — операционный директор «Норникеля» Евгений Федоров, комментируя результаты, подчеркнул: «Важным достижением первого квартала стал вывод экологической Серной программы на полную мощность. На Надеждинском металлургическом заводе (НМЗ) была введена третья линия производства серной кислоты и четвертая линия по ее нейтрализации. Ожидается, что в результате выбросы диоксида серы на НМЗ сократятся на 90% от базового 2020 года. На Кольской площадке также продолжается реализация экологической программы, которая позволит в перспективе снизить выбросы диоксида серы дополнительно на 10%».
Кроме того, в Заполярном дивизионе был завершен один из важных этапов развития шахты «Глубокая», рудника «Скалистый» — на глубине 1,5 км построена сбойка разведочной выработки, по которой добытая руда будет транспортироваться для подъема на поверхность. Вывод на проектную мощность рудника «Скалистый» является одним из ключевых горных проектов компании, нацеленных на рост объемов производства в среднесрочной перспективе.