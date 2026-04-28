Первый вице-президент «Норникеля» Евгений Федоров: «Важным достижением первого квартала 2026 года стал вывод Серной программы на полную мощность»

Первый вице-президент — операционный директор «Норникеля» Евгений Федоров, комментируя результаты, подчеркнул: «Важным достижением первого квартала стал вывод экологической Серной программы на полную мощность. На Надеждинском металлургическом заводе (НМЗ) была введена третья линия производства серной кислоты и четвертая линия по ее нейтрализации. Ожидается, что в результате выбросы диоксида серы на НМЗ сократятся на 90% от базового 2020 года. На Кольской площадке также продолжается реализация экологической программы, которая позволит в перспективе снизить выбросы диоксида серы дополнительно на 10%».