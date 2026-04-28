Казахстан перенаправит через РФ 260 тысяч тонн нефти вместо прокачки по «Дружбе»

Казахстан вынужден изменить маршрут для 260 тысяч тонн черного золота из-за сбоя в работе трубопровода «Дружба» в сторону Германии. Вся эта нефть в мае 2026 года пойдет транзитом через территорию России, включая порт Усть-Луга и систему Каспийского трубопроводного консорциума. Об этом сообщили в Минэнерго республики.
В ведомстве уточнили, что решение связано с корректировкой графика транзита по направлению на немецкий завод в Шведте. Альтернативные маршруты уже отработаны технически: 100 тысяч тонн отправят в Усть-Лугу, а оставшиеся 160 тысяч — в систему КТК. В министерстве заверили, что годовой план добычи нефти в республике от этих перестановок не пострадает.
Чиновники подчеркнули, что новые логистические цепочки способны полностью обеспечить стабильность экспорта и бесперебойную отправку сырья на мировые рынки.
При этом с 1 мая 2026 года объемы казахстанской нефти, которые прежде шли в Германию, будут развернуты на альтернативные пути. Эту информацию подтвердил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.