ВТБ сократил портфель розничных кредитов

Согласно опубликованным ВТБ (MOEX: VTBR) результатам первого квартала 2026 года по МСФО, кредиты физическим лицам сократились с начала года на 2,2%, до 7,1 трлн руб. При этом объем кредитов юрлицам по состоянию на 31 марта 2026 года увеличился на 4,6%, до 18 трлн руб. Доля розницы в совокупном кредитном портфеле группы ВТБ на отчетную дату составила 28% (в начале года — 30%).