Имитация работы не повод — уволить сотрудника почти невозможно

Расторгнуть договор возможно при неоднократном неисполнении обязанностей при наличии дисциплинарного взыскания либо за грубое нарушение. К таким случаям относятся прогул, появление в состоянии опьянения или разглашение тайны. При этом само по себе пребывание в соцсетях или на торговых площадках не входит в перечень оснований.