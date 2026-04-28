Имитация работы не повод — уволить сотрудника почти невозможно

Уволить сотрудника только за имитацию работы практически невозможно, передает «Газета.Ru» со ссылкой на управляющего партнера HR-агентства Алексея Чихачева.
По его словам, в Трудовом кодексе отсутствует такое основание, как «низкая вовлеченность» или «имитация деятельности». Если работник находится на рабочем месте, соблюдает график и формально не нарушает правила внутреннего распорядка, применить увольнение по этим причинам нельзя.
Расторгнуть договор возможно при неоднократном неисполнении обязанностей при наличии дисциплинарного взыскания либо за грубое нарушение. К таким случаям относятся прогул, появление в состоянии опьянения или разглашение тайны. При этом само по себе пребывание в соцсетях или на торговых площадках не входит в перечень оснований.
Ключевое значение имеет фиксация конкретных задач и сроков. Если обязанности сотрудника прописаны расплывчато и не закреплены показатели эффективности, доказать невыполнение работы сложно.
Эксперт отметил, что даже при явной низкой продуктивности прямого основания для увольнения обычно нет. Работодателю необходимо зафиксировать нарушение, применить дисциплинарное взыскание, а при повторении — ужесточить меры. Только после нового нарушения при наличии действующего взыскания может появиться юридическая база для расторжения договора.
Такой процесс, по его оценке, занимает от двух до четырех месяцев и требует строгого документального оформления.
На удаленной работе доказать нарушение еще сложнее. Сам факт присутствия сотрудника в сети не является подтверждением выполнения задач — значение имеет только результат в установленный срок.
Для фиксации нарушений необходимы письменные задания, акты о невыполнении, объяснения работника или документы об отказе их предоставить, а также приказ о применении взыскания с ознакомлением под подпись.
Системы контроля рабочего времени и технические данные могут использоваться как доказательства только при условии предварительного уведомления сотрудника.
По оценке эксперта, проблема имитации работы носит управленческий характер и требует четкой постановки задач, прозрачных KPI и ориентации на результат, а не на формальное присутствие.
